Πώς χρησιμοποιούνται οι θερμικές κάμερες στα σκάφη του Λιμενικού

Στα ερωτήματα που προκύπτουν από την τραγωδία στη Χίο, την ώρα που οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, βρίσκεται και η μη χρήση της θερμικής κάμερας από το σκάφος του Λιμενικού.

Το συγκεκριμένο σκάφος διέθετε θερμική κάμερα για την οποία πηγές του Λιμενικού Σώματος διευκρινίζουν ότι χρησιμοποιείται επικουρικά σε συνδυασμό με το ραντάρ για τον εντοπισμό και την αναγνώριση στόχων στη θάλασσα.

Οι θερμικές κάμερες που διαθέτουν σχεδόν όλα τα σκάφη του Λιμενικού Σώματος, τις οποίες χειρίζονται με χειριστήριο joystick συνήθως ο συγκυβερνήτης ή κάποιο άλλο μέλος του πληρώματος, χρησιμοποιούνται όχι ως μέσο καταγραφής περιστατικών, αλλά ως υποβοηθητικό μέσο εντοπισμού και αναγνώρισης στόχων στη θάλασσα, μετέφερε στον αέρα της ΕΡΤ ο Νίκος Καπόγλης από το Υπουργείο Ναυτιλίας.

Οι πραγματικές συνθήκες είναι υπό διερεύνηση, ενώ την ίδια ώρα έχει ξεκινήσει ΕΔΕ για τις συνθήκες του πολύνεκρου συμβάντος με τους 15 νεκρούς ανοιχτά της Χίου το βράδυ της Τρίτης.