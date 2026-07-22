Πώς να χαλάσεις μια πρόταση γάμου: Μεθυσμένος οδηγός στα Χανιά «τουμπάρισε» δίπλα σε αρραβώνα

Επεισοδιακός ήταν ένας αρραβώνας ανάμεσα σε ζευγάρι τουριστών στα Χανιά, καθώς ένα τροχαίο σημειώθηκε ακριβώς τη στιγμή που ο νεαρός έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, όλα συνέβησαν όταν αυτοκίνητο 65χρονου τουρίστα ανατράπηκε στην περιοχή του Καλαθά, στον Δήμο Χανίων, με τον ίδιο να γλιτώνει από σοβατό τραυματισμό.

Το όχημα που οδηγούσε ο 65χρονος φέρεται αρχικά να προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, ενώ στη συνέχεια ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημά του να αναποδογυρίσει και ο ίδιος να εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ ο άνδρας είχε τις αισθήσεις του και επικοινωνούσε με τους διασώστες.

Μετά από έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο 65χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Ωστόσο, το πιο σοκαριστικό ήταν πως το τροχαίο σημειώθηκε μπροστά στα μάτια ενός ζευγαριού τουριστών, την ώρα που ο νεαρός άνδρας έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του.

Οι δύο τουρίστες παρακολούθησαν σοκαρισμένοι το αυτοκίνητο να ανατρέπεται σε κοντινή απόσταση, με την ιδιαίτερη προσωπική τους στιγμή να διακόπτεται ξαφνικά από το ατύχημα.

Τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνά η αρμόδια Τροχαία.