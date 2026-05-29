Πώς ο 27χρονος εξαπάτησε δεκάδες ενοικιαστές: «Έχουμε βρεθεί με ένα συμβόλαιο στην Εφορία»

Τέλος στη δράση ενός 27χρονου, ο οποίος είχε στήσει μια άκρως προσοδοφόρα «φάμπρικα» απάτης με δεκάδες θύματα, έβαλε η Ελληνική Αστυνομία. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί τουλάχιστον 94 περιπτώσεις εξαπάτησης, ενώ το συνολικό παράνομο όφελος που αποκόμισε εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 85.000 ευρώ.

Το δόλωμα των προσλήψεων και η υποκλοπή στοιχείων

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών, το νήμα της δράσης του νεαρού άρχισε να ξετυλίγεται τον Μάρτιο του 2024. Το καλοστημένο σχέδιό του εκτυλισσόταν σε δύο φάσεις. Αρχικά, παρουσιαζόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος διαφόρων εταιρειών και προχωρούσε στην ανάρτηση ψευδών αγγελιών εργασίας. Μέσω αυτών, προσέγγιζε ανυποψήφιους πολίτες που αναζητούσαν δουλειά και, με το πρόσχημα της επικείμενης πρόσληψης, αποσπούσε τα προσωπικά και τραπεζικά τους δεδομένα.

Έχοντας πλέον εξασφαλίσει τα στοιχεία τρίτων προσώπων, ο 27χρονος περνούσε στο δεύτερο και πιο επικερδές στάδιο της απάτης. Προχωρούσε στη μίσθωση διαμερισμάτων βραχυχρόνιας διάρκειας και, στη συνέχεια, τα εμφάνιζε ως δικά του.

Ακολούθως, αναρτούσε εκ νέου αγγελίες για μακροχρόνια ενοικίαση σε άκρως δελεαστικές τιμές. Αφού εξασφάλιζε τις προκαταβολές από τους επίδοξους ενοικιαστές, γινόταν «καπνός», ενώ φέρεται παράλληλα να αφαιρούσε και αντικείμενα αξίας από τα ίδια τα ακίνητα.

Τα θύματα, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News», περιέγραψαν με κάθε λεπτομέρεια τον τρόπο με τον οποίο έπεσαν στην παγίδα του επιτήδειου:

«Ο συγκεκριμένος κύριος είχε ανεβάσει μία αγγελία σε μία εφαρμογή. Μου είπε ότι το συγκεκριμένο σπίτι έχει δοθεί και μου πρότεινε να δω κάποιο άλλο σπίτι. Δώσαμε τα ραντεβού, πήγα εκεί στις 3 του Δεκέμβρη, συμφωνήσαμε σε μία τιμή. Εγώ έδωσα 1.410 ευρώ. Πάω εγώ λοιπόν, βρίσκω τον διαχειριστή της πολυκατοικίας, με ενημερώνει κατευθείαν ακαριαία ‘απάτη’».

Ο δράστης παρουσίαζε ένα εξαιρετικά πειστικό προφίλ, γεγονός που εμπόδιζε τους ανυποψίαστους πολίτες να δουν την αλήθεια πίσω από τις προσφορές του:

«Εμάς μας είπε ότι πριν έμενε ένα ζευγάρι που θα πάει στην Ελβετία, σε άλλους είπε ότι είναι ένα ζευγάρι που θα πάει στην Αγγλία. Αυτός ήταν ένα νεαρός περίπου στα 20 – 25, ψηλός, ευγενικός, ήξερε να τα λέει, είχε τον λόγο και όλη τη ροή, την ιστορία την είχε χτίσει πολύ καλά, σε ό,τι απορία και αν είχαμε ήξερε να απαντήσει».

Η θρασύτητά του, μάλιστα, έφτανε στο σημείο να προχωρά ακόμη και σε ηλεκτρονικές καταθέσεις μισθωτηρίων, προκειμένου να πείσει τα θύματά του για την απόλυτη νομιμότητα της διαδικασίας:

«Βλέποντας ότι υπάρχει κατατεθειμένο μισθωτήριο στην ΑΑΔΕ, θεωρώ ότι είναι δικό του το σπίτι, δεν υπήρχε περίπτωση να δώσω προκαταβολή χωρίς να έχω κάποιο επίσημο έγγραφο, ότι έχει γίνει η μίσθωση.

Εμένα μου είπε επειδή μένουν οι άνθρωποι θα μετακομίσω μετά τις 15, είχε κούτες. Αυτήν την στιγμή, εγώ όπως και πολλοί άλλοι, έχουμε βρεθεί με ένα συμβόλαιο στην Εφορία», αναφέρει θύμα.

Το θράσος του 27χρονου κορυφώθηκε σε διαμέρισμα στο Περιστέρι, όπου μέσα σε μόλις δύο 24ωρα κατάφερε να εξαπατήσει ταυτόχρονα 21 διαφορετικά άτομα, εισπράττοντας προκαταβολές άνω των 22.000 ευρώ.

Η δράση του ωστόσο έληξε άδοξα, όταν αστυνομικοί υποδύθηκαν τους υποψήφιους ενοικιαστές και έκλεισαν ραντεβού μαζί του για την επίδειξη ενός ακόμη διαμερίσματος στου Ζωγράφου. Εκεί τον περίμεναν οι χειροπέδες.

«Του δώσαμε τα λεφτά των εγγυήσεων και εξαφανίστηκε. Πριν από δύο βδομάδες ενημερωθήκαμε, μας πήρε τηλέφωνο η Αστυνομία, ότι έχει συλληφθεί και είναι στον ανακριτή. Σαν ενημέρωση μας το είπε. Από άλλα άτομα τώρα που μιλάμε, έχουμε και μια ομαδική, μας είπαν ότι του ζήτησε και την απόδειξη της πληρωμής στην τράπεζα. Σ’ εμάς δεν είπε κάτι τέτοιο βέβαια».