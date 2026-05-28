Μια απίστευτη υπόθεση απάτης με θύματα δεκάδες ανυποψίαστους πολίτες εξιχνίασε η Ελληνική Αστυνομία. Ένας 27χρονος συνελήφθη έχοντας στήσει ένα πρωτοφανές «δίκτυο» εξαπάτησης, κλέβοντας συνολικά πάνω από 85.000 ευρώ.

Ο νεαρός δρούσε μεθοδικά τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2024. Προσποιούμενος το υψηλόβαθμο στέλεχος μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών ή επιχειρήσεων εστίασης, ανέβαζε ψεύτικες αγγελίες εργασίας στο διαδίκτυο. Για να κερδίσει την εμπιστοσύνη των θυμάτων του, κανόνιζε τις επαγγελματικές συναντήσεις και τα υποτιθέμενα «interviews» σε πολυτελή ξενοδοχεία της Αθήνας.

Η κλοπή των στοιχείων

Με το πρόσχημα της άμεσης πρόσληψης, ο 27χρονος αποσπούσε από τους υποψήφιους εργαζόμενους όλα τα ευαίσθητα προσωπικά τους έγγραφα: φωτοτυπίες ταυτοτήτων, εκκαθαριστικά σημειώματα, τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά και τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής τους σε κρατικές υπηρεσίες (όπως το Taxisnet). Έχοντας στα χέρια του αυτά τα στοιχεία, έπαιρνε τον έλεγχο των τραπεζικών εφαρμογών των θυμάτων ή εξέδιδε νέες κάρτες στο όνομά τους.

Το κόλπο με τα Airbnb

Χρησιμοποιώντας αυτούς τους λογαριασμούς, νοίκιαζε διαμερίσματα για λίγες ημέρες μέσω γνωστών πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αφού αποκτούσε την πρόσβαση στα σπίτια, ανέβαζε νέες, δικές του αγγελίες, προσφέροντας τα ίδια διαμερίσματα για μακροχρόνια ενοικίαση σε εξαιρετικά χαμηλές και δελεαστικές τιμές. Έκλεινε ραντεβού με ανυποψίαστους ενοικιαστές, τους ξεναγούσε και τους αποσπούσε μεγάλα χρηματικά ποσά ως προκαταβολές για να κλειδώσει η συμφωνία.

Το αποκορύφωμα της θρασύτητας της δράσης του καταγράφηκε σε διαμέρισμα στο Περιστέρι. Μέσα σε μόλις δύο ημέρες, κατάφερε να δείξει το σπίτι και να εξαπατήσει 21 υποψήφιους ενοικιαστές, βάζοντας στην τσέπη του πάνω από 22.000 ευρώ σε προκαταβολές.

Η δράση του έλαβε τέλος το απόγευμα της 12ης Μαΐου 2026, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Παγκρατίου τον εντόπισαν στου Ζωγράφου. Ο 27χρονος προσπάθησε να ξεφύγει σπρώχνοντας τους αστυνομικούς και δηλώνοντας ψεύτικα στοιχεία, όμως τελικά ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 94 περιπτώσεις απάτης, με τη συνολική λεία να ξεπερνά τα 85.000 ευρώ, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν αν εμπλέκεται και σε άλλες αξιόποινες πράξεις. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα με βαριές κατηγορίες.