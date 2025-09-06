Πώς παγίδευσε η ΑΑΔΕ τον γνωστό τράπερ: Το ρολόι 116.000 ευρώ που σήμανε συναγερμό

Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών βρέθηκε γνωστός Έλληνας trapper, ο οποίος φαίνεται πως εμπλέκεται σε υπόθεση φοροαποφυγής μέσω αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας (ΑΜΚΕ), την οποία είχε ο ίδιος συστήσει.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο εξελιγμένος αλγόριθμος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ο οποίος παρακολουθεί τη δημόσια δραστηριότητα καλλιτεχνών, αθλητών και influencers στο διαδίκτυο, εντόπισε αναφορά για αγορά πολυτελούς ρολογιού αξίας 116.000 ευρώ από τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ακολούθησε άμεσος φορολογικός έλεγχος, από τον οποίο προέκυψε ότι η δισκογραφική εταιρεία του trapper κατέθετε το σύνολο των εσόδων του –που ξεπερνούσαν το 1 εκατομμύριο ευρώ– σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, που λειτουργούσε υπό τον έλεγχο του ίδιου.

Η συγκεκριμένη ΑΜΚΕ, αντί να υλοποιεί κοινωφελές έργο, όπως προβλέπει ο σκοπός της, κάλυπτε –σύμφωνα με τα ευρήματα της ΑΑΔΕ– πολυτελείς προσωπικές ανάγκες του καλλιτέχνη, όπως η αγορά supercar, επώνυμων ρολογιών, ρούχων και αξεσουάρ. Με αυτόν τον τρόπο, φέρεται να αποφεύχθηκε η φορολόγηση σημαντικών εισοδημάτων.

Το ποσό των φόρων και προστίμων που καταλογίστηκε ξεπερνά τις 500.000 ευρώ, ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη εις βάθος έρευνα τόσο για τη μη κερδοσκοπική εταιρεία όσο και για τη δισκογραφική εταιρεία, με στόχο να διαπιστωθεί αν η πρακτική αυτή εφαρμόστηκε και σε άλλες περιπτώσεις.