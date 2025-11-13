Πώς συνέβη η τραγωδία στον φούρνο στο Δαμάσι: Μητέρα δύο παιδιών η 49χρονη που έχασε τη ζωή της

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το τραγικό εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Δαμάσι, όπου μια 49χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα στον φούρνο που διατηρούσε η ίδια.

Σύμφωνα με το tirnavospress.gr, η άτυχη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, φαίνεται να εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα ζυμώματος την ώρα που το καθάριζε, πιθανότατα όταν το φουλάρι που φορούσε μπλέχτηκε στους μηχανισμούς. Το δυστύχημα εκτιμάται ότι συνέβη λίγο πριν ξεκινήσει την προετοιμασία για την επόμενη παραγωγική διαδικασία.

Διβάστε ακόμα: Σοκ σε φούρνο στη Λάρισα: 49χρονη σκοτώθηκε όταν τα μαλλιά της μπλέχτηκαν στο ζυμωτήριο

H γυναίκα είχε χάσει τη μητέρα της πριν από λίγο καιρό. Την 49χρονη εντόπισε πελάτισσα του φούρνου, η οποία, αφού την αναζήτησε χωρίς να λάβει απάντηση, προχώρησε στο πίσω μέρος του καταστήματος και τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, όμως παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η γυναίκα δεν κατάφερε να επανέλθει. Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.