Πώς συνέβη η τραγωδία στον φούρνο στο Δαμάσι: Μητέρα δύο παιδιών η 49χρονη που έχασε τη ζωή της

Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 49χρονης στον φούρνο που διατηρούσε στο Δαμάσι.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το τραγικό εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Δαμάσι, όπου μια 49χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα στον φούρνο που διατηρούσε η ίδια.

Σύμφωνα με το tirnavospress.gr, η άτυχη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, φαίνεται να εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα ζυμώματος την ώρα που το καθάριζε, πιθανότατα όταν το φουλάρι που φορούσε μπλέχτηκε στους μηχανισμούς. Το δυστύχημα εκτιμάται ότι συνέβη λίγο πριν ξεκινήσει την προετοιμασία για την επόμενη παραγωγική διαδικασία.

H γυναίκα είχε χάσει τη μητέρα της πριν από λίγο καιρό. Την 49χρονη εντόπισε πελάτισσα του φούρνου, η οποία, αφού την αναζήτησε χωρίς να λάβει απάντηση, προχώρησε στο πίσω μέρος του καταστήματος και τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, όμως παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η γυναίκα δεν κατάφερε να επανέλθει. Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

