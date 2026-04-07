Πώς θα έρθει το Άγιο Φως στην Ελλάδα: Το εναλλακτικό πλάνο πτήσης λόγω Μέσης Ανατολής

«Κλείδωσε» οριστικά από το Υπουργείο Εξωτερικών η μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα, ωστόσο η φετινή διαδικασία θα θυμίζει περισσότερο επιχείρηση υψίστης ασφαλείας, στη σκιά της έκρυθμης κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η άφιξη του Ανεσπέρου Φωτός θα πραγματοποιηθεί υπό δρακόντεια μέτρα. Το επιτελείο έχει προετοιμαστεί για κάθε ενδεχόμενο, έχοντας ήδη καταρτίσει εναλλακτικά πλάνα πτήσεως (plan B), προκειμένου να διασφαλιστεί η αποστολή σε περίπτωση που υπάρξει αιφνίδια επιδείνωση της κρίσης στην περιοχή τις επόμενες ώρες.

Όπως ανακοινώθηκε από την πλευρά του Υφυπουργού Εξωτερικών η διαδικασία θα γίνει φέτος με μικρότερο κλιμάκιο και απόλυτη ακρίβεια κινήσεων.

Ειδικότερα, μια ολιγομελής ελληνική αντιπροσωπεία πρόκειται να ταξιδέψει αρχικά στο Τελ Αβίβ και από εκεί να μεταβεί οδικώς στα Ιεροσόλυμα. Μετά το πέρας της Τελετής της Αφής στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως, τα μέλη της αποστολής θα παραλάβουν το Άγιο Φως και θα πάρουν αμέσως τον δρόμο της επιστροφής για την Ελλάδα.

Μόλις το αεροσκάφος προσγειωθεί στην Αθήνα το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, θα τεθεί σε εφαρμογή μια μεγάλη αεροπορική επιχείρηση μεταφοράς. Ο άμεσος στόχος του κρατικού σχεδιασμού είναι το Άγιο Φως να ταξιδέψει εγκαίρως και να φτάσει σε 17 πόλεις της Ελλάδας, ώστε να βρίσκεται στις κατά τόπους ενορίες την ώρα της Ανάστασης.