Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Adel: Στο «κόκκινο» η Δυτική Ελλάδα - LIVE η πορεία των φαινομένων

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επέλαση της κακοκαιρίας Adel στην Ελλάδα με το κύμα αυτής, να αναμένεται να βρεθεί την Πέμπτη (27/11) πολύ κοντά στη Δυτική Ελλάδα, κινούμενο αργά ανατολικά τροφοδοτώντας με υγρασία και έντονα φαινόμενα τις ευπαθείς περιοχές σε Ν ρεύμα.

Όπως αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς, εκτός από τα δυτικά θα επηρεαστεί η Ανατολική Μακεδονία - Θράκη - περισσότερο την Παρασκευή (28/11) - όπου το σύστημα θα μετακινθεί ανατολικότερα.

Στην ανάρτησή του, αναφέρει χαρακτηριστικά:

Στην Αιτωλοακαρνανία που η κορυφή του νέφους έχει ξεπεράσει το ύψος των 11 χιλιομέτρων .Το ισχυρό καταιγιδοφόρο κύταρρο εντοπίζεται ως περιοχή όπου η θερμοκρασία της κορυφής του νέφους (υπολογισμένη από δορυφορικά δεδομένα) είναι χαμηλότερη αυτής της τροπόπαυσης.

Πρόκειται δηλαδή για περιοχές όπου τα ανοδικά ρεύματα της καταιγίδας είναι τόσο ισχυρά ώστε να ξεπερνούν το φράγμα της τροπόπαυσης (“overshooting tops”). Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η διαφορά τόσο ισχυρότερη εν γένει είναι η καταιγίδα.

Υψηλά τα επίπεδα βροχών σήμερα στα δυτικά, αλλά οχι στα επίπεδα των προηγουμένων ημερών. Χαρακτηριστική περίπτωση τα Πράμαντα Ιωαννίνων που έχουν σήμερα περί τα 80mm ως τώρα , ενω την περασμένη Παρασκευή σημειώθηκε το "αστρονομικό" ποσό των την 256 mm».

Καταιγίδα και στην Αττική: Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα

Σφοδρή καταιγίδα ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (26/11) στην Αττική, καθώς άνοιξαν οι ουρανοί και στο Λεκανοπέδιο.

Η δυνατή βροχή συνοδεύεται σε πολλές περιοχές από δυνατό αέρα, με βροντές και κεραυνούς να συνθέτουν το καιρικό σκηνικό. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα φαινόμενα μπορεί να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα.

Στο μεταξύ, βροχές και σποραδικές καταιγίδες εκδηλώνονται από τα ξημερώματα της Τετάρτης (26/11) σε διάφορες περιοχές της χώρας, με τα φαινόμενα να είναι έντονα στην Κέρκυρα και στην Ήπειρο.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / EAA, τις βραδινές ώρες της Τετάρτης ο καιρός θα παρουσιάσει περαιτέρω επιδείνωση. Τα φαινόμενα στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Μακεδονία και στα Θράκη θα ενταθούν, ιδιαίτερα στα δυτικά όπου τοπικά θα έχουν πολύ έντονα χαρακτηριστικά και θα συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις. Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς Πέμπτη (27/11) τα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρκετές περιοχές της υπόλοιπης χώρας.

Την Πέμπτη έντονες και τοπικά πολύ έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα εκδηλώνονται κατά περιόδους στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, συνοδευόμενα κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις.

Επισημαίνεται ότι στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά και δευτερευόντως στην Πελοπόννησο το χαλάζι ενδέχεται να έχει σχετικά μεγάλο μέγεθος.

Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν επίσης βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με παροδικά έντονα φαινόμενα. Στις περιοχές που θα επηρεαστούν συμπεριλαμβάνονται οι πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Άνεμοι νοτίων διευθύνσεων με εντάσεις 6-8 μποφόρ θα πνέουν στα πελάγη, ενώ θα σημειωθεί έντονη μεταφορά σκόνης από την Αφρική και θα εκδηλωθούν λασποβροχές.

Την Παρασκευή (28/11) η κακοκαιρία Adel θα συνεχιστεί με παρόμοια χαρακτηριστικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έντονες και τοπικά πολύ έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα επηρεάσουν πλέον τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, θα διατηρηθούν οι πολύ ενισχυμένοι νότιοι άνεμοι και οι αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης.

LIVE χάρτης με την πορεία της κακοκαιρίας

Σε ισχύ έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Παράλληλα, σε ισχύ βρίσκεται το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε την Τρίτη (25/11) από την ΕΜΥ και επικαιροποιήθηκε σήμερα σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Α. Σήμερα Τετάρτη (26-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.

Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία και δυτική Πελοπόννησο.

Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

Β. Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα προκαλέσει την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) βροχές και καταιγίδες σε όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.

Έκτακτη Διυπουργική σύσκεψη για την κακοκαιρία

Διυπουργική – συντονιστική σύσκεψη συγκάλεσε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΟΤΑ και όλων των συναρμόδιων φορέων της Πολιτικής Προστασίας, λόγω της κακοκαιρίας.

Στη σύσκεψη ενημερώθηκαν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς και ζητήθηκε να επιδειχθεί η μέγιστη προσοχή και ετοιμότητα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκαν τα εξής:

Το Πυροσβεστικό Σώμα θα βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι Ένοπλες Δυνάμεις, η ΕΛ.ΑΣ. και το Λιμενικό Σώμα.

Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική -Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ καθώς και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων.

Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται ακόμα οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας, Υποδομών και -Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πολιτισμού, καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τέλος, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σε συνέχεια του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου -Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εξέδωσε η ΕΜΥ και της εισήγησης της Επιτροπής -Εκτίμησης Κινδύνου, εξέδωσε σήμερα «RED CODE» για τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Υπενθυμίζεται ότι από χθες βρίσκονται ήδη σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι Περιφέρειες και οι Δήμοι των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Διευκρινίζεται ότι αύριο ενδέχεται να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» και άλλες Περιφέρειες της χώρας.

Κακοκαιρία: 112 σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία

Η κακοκαιρία έχει χτυπήσει και την Κέρκυρα. Πριν από λίγο, ήχησε το 112 προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα στο νησί.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η καταιγίδα ξεκίνησε περίπου στις στις 7:30 και μέσα σε μια ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και χείμαρρους , με πολλούς οδηγούς να εγκλωβίζονται από τα νερά, ενώ και η Πυροσβεστική να δέχεται αλλεπάλληλες κλήσεις.

Ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας Στέφανος Πουλημένος, σε ανάρτηση αναφέρει πως το ποτάμι της ομώνυμης περιοχής, είναι επικίνδυνο για υπερχείλιση. Η κυκλοφορία σε τμήμα της οδού Σπ. Περουλάκη έχει διακοπεί. Οι κάτοικοι καλούνται να είναι σε επαγρύπνηση και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.

Από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων ανακοινώθηκε ,πως «με δυσκολία διεξάγεται αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία των οχημάτων στο εισερχόμενο ρεύμα της Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας στην Κέρκυρα ύψος της Αγίας Αικατερίνης, ενώ επιπλέον, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Σπύρου Περουλάκη, περιοχή Ποταμός, λόγω προβλημάτων από την έντονη βροχόπτωση!»

Η απογευματινή πτήση της Aegean από Αθήνα προς Κέρκυρα παρά τις προσπάθειες του πιλότου δεν κατάφερε να προσγειωθεί και στις 8:30 επέστρεψε προς Αθήνα.

⚠️Activation 1⃣1⃣2⃣



🆘 Due to heavy rainfall in the Regional Unit of #Corfu limit your movements to essential movements only.



‼️Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 26, 2025

Το 112 ήχησε και στην Αιτωλοακαρνανία και οι αρχές έκαναν έκκληση στους κατοίκους να προσέξουν κατά τη μετακίνηση τους, καθώς υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Αιτωλοακαρνανίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 26, 2025