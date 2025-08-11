Πώς θα σωθεί το ελατόδασος μετά τη φωτιά στον Φενεό: Το σχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου συγκάλεσε σήμερα σύσκεψη εργασίας για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών, γύρω από το ελατόδασος του Φενεού Κορινθίας.

Στο επίκεντρο της σύσκεψης, μετά την καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή Φενεού - Καστανιάς Κορινθίας, τέθηκαν όλες οι παράμετροι του σχεδίου αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών.

Περιλαμβάνει αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αλλά και μελέτες τεχνητής αναδάσωσης, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Το σχέδιο για το ελατόδασος

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, μετά το πέρας της συνάντησης, δήλωσε: «Στόχος μας είναι να δράσουμε με ταχύτητα και να συνδράμουμε κάθε περιοχή που έχει πληγεί, κάθε τοπική κοινωνία που απώλεσε το φυσικό της κεφάλαιο, ώστε να αποκαταστήσουμε, να θεραπεύσουμε, να απαλύνουμε τις συνέπειες των καταστροφικών πυρκαγιών.

Ενώνουμε δυνάμεις με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Δήμο Σικυωνίων την Πολιτική Προστασία, τους εθελοντές, προκειμένου το πρόγραμμα αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή να ολοκληρωθεί άμεσα.

Την εθνική αυτή προσπάθεια έρχεται να ενισχύσει η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της, εκδήλωσε άμεσα την πρόθεση να συμβάλλει, ως ανάδοχος αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών της Κορινθίας. Την ευχαριστούμε θερμά, για την προσφορά της, όσο και για το παράδειγμα που δίνει η απόφασή της αυτή. Ένα παράδειγμα συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα προς όφελος της πατρίδας μας».

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βουλευτής Κορινθίας κ. Νίκος Ταγαράς, δήλωσε: «Στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας βρισκόμαστε σε απόλυτη εγρήγορση και θέτουμε σε εφαρμογή ολοκληρωμένο σχέδιο με άμεσες παρεμβάσεις για την αντιδιαβρωτική και αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, σε ένα πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα.

Είναι πολύ σημαντικό ότι στην προσπάθεια αυτή η Πολιτεία έχει σύμμαχο τον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα την Τράπεζα Πειραιώς ως ανάδοχο για τα απαιτούμενα έργα άμεσης προτεραιότητας.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως θεματοφύλακας του φυσικού πλούτου της χώρας μας, συντονίζει τους αρμόδιους φορείς για να επουλώσουμε τις πληγές που άφησαν πίσω τους οι πυρκαγιές».

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Δημήτρης Πτωχός, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Ο Φενεός, μια περιοχή με ξεχωριστό φυσικό πλούτο και ιδιαίτερη σημασία για την Κορινθία και ολόκληρη την Πελοπόννησο, υπέστη σοβαρές καταστροφές από την πρόσφατη πυρκαγιά.

Οι πληγές στο περιβάλλον απαιτούν άμεσες και στοχευμένες παρεμβάσεις. Παρεμβάσεις που προκύπτουν μέσα από τη συνεργασία της κεντρικής Κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα.

Σήμερα, μέσα από αυτή τη συνεργασία ξεκινά ένα πρόγραμμα αποκατάστασης και αντιδιαβρωτικών έργων που δίνει ελπίδα και προοπτική. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα συμβάλει με όλες της τις δυνάμεις, προκειμένου η αποκατάσταση της περιοχής να προχωρήσει απρόσκοπτα και με ταχύτητα, καθώς και να προστατευθεί από μελλοντικούς κινδύνους».