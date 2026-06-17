Πόσο καιρό θα μείνει το πιάνο στο Σύνταγμα: Οι δύο ακόμη σταθμοί που μπορεί να αποκτήσουν

Τεράστια απήχηση φέρεται ότι είχε το πιάνο στο Μετρό του Συντάγματος καθώς άπειροι περαστικοί, διερχόμενοι από το σημείο κάθονται έστω και για λίγα λεπτά να παίξουν τις μελωδίες τους, ενώ viral έχουν γίνει και τα βίντεο από την αποβάθρα στα social media.

H Κατερίνα Μπούκη Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας της ΣΤΑΣΥ, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να «επεκταθεί» ηπρωτοβουλία.

«Ο κόσμος κάθεται, παίζει πιάνο και πολύ ωραίες μελωδίες. Και χθες συνέβη μια πολύ ωραία συγκινητική στιγμή με ένα μικρό κοριτσάκι 7 – 8 χρονών που χόρευε δίπλα στην πιανίστα. Πράγματι υπάρχουν πολύ ωραίες στιγμές αυτές τις τελευταίες τρεις εβδομάδες στο σταθμό στο Σύνταγμα.

Ο στόχος μας ποιος είναι; Στιγμές αισιοδοξίας και χαράς. Και να καταστήσουμε τους σταθμούς μας σημεία πολιτισμού», δήλωσε.

Διαβάστε επίσης: «Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά, ήταν μαγικό»: Περάσαμε μία ώρα δίπλα στο πιάνο του Μετρό Συντάγματος

Μετρό: Οι σταθμοί που ενδέχεται να αποκτήσουν πιάνο

Αναφορικά, με τους σταθμούς που σκέφτεται η ΣΤΑΣΥ να βάλει πιάνο, η κυρία Μπούκη σημείωσε: «Στις σκέψεις μας αυτή τη στιγμή είναι ο σταθμός στο Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά, που είναι ένας πάρα πολύ ωραίος και όμορφος σταθμός και ταιριάζει και αισθητικά να υπάρχει ένα πιάνο εκεί. Κι ένας δεύτερος σταθμός που επίσης υπάρχει στο σχεδιασμό μας ίσως είναι ο σταθμός Δουκίσσης Πλακεντίας που επίσης και αυτός είναι ένας πολύ ωραίος σταθμός. Το πιάνο θα μείνει στο Σύνταγμα μέχρι και το τέλος του Δεκέμβρη.

Βλέπετε κι εσείς όντως από την ανταπόκριση που έχουμε από τα social media, Έλληνες, ξένοι, ελληνικές μελωδίες, ξένες μελωδίες, γνωστούς συνθέτες, πιο λαϊκά προγράμματα, οτιδήποτε κάποιος γνωρίζει, δηλαδή κάποια μελωδία που γνωρίζει και μπορεί να καθίσει στα πλήκτρα και να αφιερώσει 2 με 3 λεπτά από το χρόνο του είναι πολύ σημαντικό για εμάς, αλλάζουν τη διάθεση μας», ανέφερε.

