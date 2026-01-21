Σε ορμητικά ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι της περιοχής της Γλυφάδας ενόψει των ισχυρών βροχοπτώσεων που χτυπούν τις τελευταίες ώρες την Αττική, με τις εικόνες που έρχονται στο φως να αναδεικνύουν μια πρωτοφανής κατάσταση, όπου κάδοι και αυτοκίνητα παρασύρονται.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, οι εικόνες από την κακοκαιρία δείχνουν μια εκτός ελέγχου κατάσταση, καθώς από τα μανιασμένα νερά παρασύρθηκαν κάδοι, αλλά και παρκαρισμένα αυτοκίνητα που άρχισαν να κινούνται

Όσο περνάει μάλιστα η ώρα γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη, καθώς αυξάνεται ο όγκος του νερού. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για διακοπή της ηλεκτροδότησης στην περιοχή.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, καθώς οι δρόμοι είναι απροσπέλαστοι μεταφέροντας νερά και φερτά υλικά.