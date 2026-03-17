Πότε αλλάζει η ώρα το 2026: Από χειμερινή θα ισχύει η θερινή

Πλησιάζει η στιγμή που θα πρέπει να «πειράξουμε» τους δείκτες, καθώς σε λίγες μέρες θα έχουμε αλλαγή ώρας, και θα πάμε μια ώρα μπροστά.

Συγκεκριμένα, η αλλαγή ώρας, σε θερινή, θα γίνει τα ξημερώματα της Κυριακής 29 Μαρτίου 2026. Ενώ πολλές φορές έχει «πέσει στο τραπέζι» η κατάργηση της αλλαγής, δεν έχει παρθεί ακόμη επίσημη απόφαση.

Αλλαγή ώρα: Πώς ξεκίνησε το μέτρο

Το μέτρο της αλλαγής της ώρας, ξεκίνησε καθώς θεωρείτο ότι έτσι θα υπάρχει εξοικονόμηση ενέργειας. Στην Ευρώπη, η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε η αλλαγή ώρας ήταν το καλοκαίρι του 1916, εν μέσω πολέμου, στη Γερμανία. Αυτό έγινε, προκειμένου το ανθρώπινο δυναμικό να μπορεί να παράγει καλύτερα πολεμικό υλικό χωρίς να καταναλώνει ηλεκτρικό ρεύμα.

Στην Ελλάδα, η αλλαγή της ώρας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά δοκιμαστικά το 1932, από τις 6 Ιουλίου έως την 1η Σεπτεμβρίου εκείνου του έτους, με τα ρολόγια να τίθενται μία ώρα μπροστά. Η επίσημη καθιέρωση του μέτρου έγινε αργότερα, με σκοπό την εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές πρακτικές και την εξοικονόμηση ενέργειας.