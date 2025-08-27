Πότε ανοίγουν τα σχολεία για τη σεζόν 2025-2026: Όλες η αργίες της χρονιάς

Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένο το «πρώτο κουδούνι» της φετινής σχολικής χρονιάς, καθώς είναι η ημέρα που ανοίγουν τα σχολεία για τη σεζόν 2025-2026.
Η ημερομηνία αυτή σηματοδοτεί την επιστροφή των μαθητών στις τάξεις και την έναρξη του διδακτικού έτους, το οποίο ολοκληρώνεται στις 15 Ιουνίου 2026.
Κατά τη διάρκεια της χρονιάς οι μαθητές θα έχουν δύο μεγάλες περιόδους διακοπών:
- Χριστούγεννα: 24 Δεκεμβρίου 2025 έως 7 Ιανουαρίου 2026
- Πάσχα: 5 έως 19 Απριλίου 2026
Επιπλέον, η σχολική χρονιά περιλαμβάνει σχολικές εορτές, εθνικές επετείους και αξιολογήσεις μέσω τριμήνων που βοηθούν τον εκπαιδευτικό προγραμματισμό.
Αργίες και τριήμερα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα απολαύσουν αρκετές αργίες και τριήμερα, που προσφέρουν ευκαιρίες για ξεκούραση και οικογενειακές δραστηριότητες:
Επίσημες αργίες:
- Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025 – Εθνική Επέτειος
- Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 – Τριών Ιεραρχών
- Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 – Εθνική Επέτειος
- Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 – Πρωτομαγιά
- Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 – Αγίου Πνεύματος
Τριήμερα:
- Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
- Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου 2026
- Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026
