Πότε πέφτει φέτος του Αγίου Γεωργίου - Αλλάζει ημερομηνία η γιορτή;

Η κινητή εορτή κατά την οποία τιμάται το όνομα του Γιώργου φέτος πέφτει την Πέμπτη 23 Απριλίου σε όλη την Ελλάδα. Η συγκεκριμένη ημέρα δεν μετατίθεται αυτή τη χρονιά στο εκκλησιαστικό ημερολόγιο. Με δεδομένο ότι το Ορθόδοξο Πάσχα εορτάζεται στις 12 Απριλίου, η ημέρα μνήμης του Αγίου Γεωργίου έπεται της Ανάστασης και της Διακαινησίμου εβδομάδας, με αποτέλεσμα να τιμάται κανονικά στη σταθερή της ημερομηνία.

Παρόλο που η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει ορίσει τη μνήμη του Μεγαλομάρτυρα στις 23 Απριλίου, ο εορτασμός μετακινείται όταν η ημέρα αυτή πέφτει εντός της Μεγάλης Εβδομάδας ή πριν από το Πάσχα. Ο θρησκευτικός κανόνας προβλέπει πως αν η ημερομηνία συμπέσει με την περίοδο της νηστείας ή των Παθών, η γιορτή μεταφέρεται για τη Δευτέρα του Πάσχα.

Ο βίος του Αγίου Γεωργίου

Σύμφωνα με τον βίο του Αγίου Γεωργίου και τη θρησκευτική παράδοση, του αποδίδονται πολλά «θαύματα». Το πλέον δημοφιλέστερο θαύμα του Αγίου Γεωργίου, πάντως, είναι η Δρακοκτονία, που προϋπήρχε όμως ως μύθος.

Σύμφωνα με την παράδοση, στα περίχωρα της Κυρήνης, περιοχή της σημερινής Λιβύης, υπήρχε ένας τρομερός δράκος που παραφύλαγε σε μια λίμνη και εμπόδιζε την ύδρευση του χωριού, ενώ κατέτρωγε τους περαστικούς. Για να εξευμενίσουν τον δράκο, οι χωρικοί του έστελναν κάθε μέρα ως τροφή από ένα παιδί, το οποίο επέλεγαν δια κλήρου. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Θεός τους λυπήθηκε κι έστειλε τον Άγιο Γεώργιο για να εξολοθρεύσει τον δράκο, την ημέρα που ήταν έτοιμος να καταβροχθίσει την όμορφη μοναχοκόρη του τοπικού άρχοντα.

Ο Άγιος, μετά από φοβερή μονομαχία με τον δράκο, τον σκότωσε κι έσωσε την ωραία κόρη. Τότε, ο πατέρας της, αλλά και όλο το χωριό που ήταν ειδωλολάτρες, βαπτίστηκαν Χριστιανοί. Το θαύμα αυτό αποδίδεται στην επιβίωση πανάρχαιων μύθων από ολόκληρο τον κόσμο σύμφωνα με τους οποίους δαίμονες και τερατώδη κτήνη καραδοκούν σε υδάτινες πηγές εμποδίζοντας τους κατοίκους να προμηθευτούν νερό, εάν οι τελευταίοι δεν επιτελέσουν πρώτα μία ανθρωποθυσία για χάρη του.