Πότε θα φύγει η αφρικανική σκόνη - Η απάντηση Τσατραφύλλια

Στην αφρικανική σκόνη που καλύπτει τις τελευταίες ημέρες τη χώρα αναφέρεται ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Σε σχετική ανάρτησή του επισημαίνει: «Πότε θα φύγει η σκόνη; Αφού έχει βοριάδες πως μεταφέρθηκε στην περιοχή μας;

Παρόλο που κοντά στην επιφάνεια επικρατούν βοριάδες, οι οποίοι κινούνται αντίθετα και δεν ευνοούν τη μεταφορά της αφρικανικής σκόνης. Σε υψηλότερα στρώματα της τροπόσφαιρας αναπτύσσονται νοτιάδες που μεταφέρουν την αφρικανική σκόνη από τη Σαχάρα προς τη Μεσόγειο και τη χώρα μας.

Όταν στη συνέχεια εκδηλωθούν βροχοπτώσεις, τα σταγονίδια της βροχής "συλλαμβάνουν" τα αιωρούμενα σωματίδια και τα οδηγούν προς την επιφάνεια, με αποτέλεσμα το φαινόμενο της λασποβροχής και την εναπόθεση σκόνης στο έδαφος. Από την Πέμπτη σταδιακά θα υποχωρήσουν οι συγκεντρώσεις».