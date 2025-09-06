Πότε θα πάρουν βιβλία οι μαθητές στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

Την Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στις σχολικές μονάδες καθώς ανοίγουν τα σχολεία για τους μαθητές του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου, καθώς και για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου.

Παράλληλα, πέρα από τον καθιερωμένο αγιασμό, οι μαθητές θα παραλάβουν και τα καινούρια τους βιβλία για τη νέα σχολική χρονιά. Τα σχολικά βιβλία διανέμονται στους μαθητές μετά τον αγιασμό, στην αρχή του σχολικού έτους, ωστόσο, υπήρξε και διανομή ψηφιακών βιβλίων για τη νέα ύλη, όπως αυτή που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2025

Τα βιβλία που θα παραλάβουν οι μαθητές

Με σημαντικές αλλαγές σε ύλη, βιβλία και μαθήματα θα υποδεχθεί η νέα σχολική χρονιά 2025–2026 μαθητές και εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας.

Πιλοτική Εφαρμογή του «Πολλαπλού Βιβλίου»

Από Σεπτέμβριο 2025 έως την Α΄ Λυκείου, οι μαθητές θα έχουν ψηφιακά διαθέσιμα αρκετά εγκεκριμένα διδακτικά βιβλία μέσω της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Η έντυπη διανομή μετατίθεται για το σχολικό έτος 2026‑2027

Το μοντέλο δίνει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να επιλέγουν, ανά μάθημα, το πακέτο (βιβλίο μαθητή, τετράδιο, ψηφιακό υλικό) που θεωρούν πιο κατάλληλο για την τάξη τους – ενδεικτικό παράδειγμα εκπαιδευτικής προσαρμοστικότητας

Ειδικότερα, οι μαθητές τον Σεπτέμβριο, με την έναρξη του σχολικού έτους θα παραλάβουν,σε έντυπη μορφή, τα ακόλουθα βιβλία, τα οποία είναι ίδια με την τρέχουσα σχολική χρονιά:

