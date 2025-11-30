Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο των Χριστουγέννων και πόσο θα διαρκέσει

Από αύριο Δευτέρα (1/12) μπαίνουμε στον Δεκέμβριο, τον πιο όμορφο μήνα του χρόνου και η αντίστροφη μέτρηση για τις γιορτές των Χριστουγέννων έχει πλέον αρχίσει και επίσημα.

Σε λίγες ημέρες θα τεθεί σε ισχύ και το εορταστικό ωράριο, το οποίο φέτος ξεκινά την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 και θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026.

Αναλυτικά το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος είναι το ακόλουθο:

Πέμπτη 11/12/2025 09:00-21:00

Παρασκευή 12/12/2025 09:00-21:00

Σάββατο 13/12/2025 09:00-16:00

Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00

Δευτέρα 15/12/2025 09:00-16:00

Τρίτη 16/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 17/12/2025 09:00-21:00

Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00

Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00

Σάββατο 20/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ

Όπως αναφέρει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών το προτεινόμενο ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα – Σάββατο 06:00-21:00 Κυριακή 11:00-20:00).