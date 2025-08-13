Πότε υποχωρεί το μελτέμι - Η εξέλιξη του καιρού μέχρι και την Κυριακή

Η Ελλάδα παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή καθώς οι ισχυροί βοριάδες, γνωστοί ως μελτέμια, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, δημιουργούν συνθήκες υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιών.

Ο πορτοκαλί συναγερμός παραμένει ενεργός για αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ καταγράφονται πολλά ενεργά μέτωπα φωτιάς.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, επισημαίνει ότι από σήμερα (13/08) το απόγευμα, αναμένται μια αποκλιμάκωση της έντασης του ανέμου και αύριο (14/08) θα είναι καλύτερα τα πράγματα για την ηπειρωτική Ελλάδα και το Ιόνιο.

Διαβάστε ακόμα: Συγκλονιστικό βίντεο στα Βραχνέικα Αχαΐας: Επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από εθελοντές

Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν τις προσπάθειες της Πυροσβεστικής, καθώς ενισχύουν τη διάδοση των πυρκαγιών και καθιστούν επικίνδυνες τις εναέριες επιχειρήσεις.

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

Την Πέμπτη (14/08) προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός , με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τα ορεινά των υπόλοιπων ηπειρωτικών και της Κρήτης.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά, στο Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο τους 33 με 35 τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Παρασκευή (Δεκαπενταύγουστος)

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Εύβοια και το μεσημέρι - απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στα βορειοανατολικά από το απόγευμα 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Σάββατο (16/08)

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα βορειοδυτικά όπου στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια και την ανατολική Αττική έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Κυριακή (17/08)

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα βορειοδυτικά όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.