Μενού

Συγκλονιστικό βίντεο στα Βραχνέικα Αχαΐας: Επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από εθελοντές

Ενα συγκλονιστικό βίντεο από την Αχαΐα αποτυπώνει την πύρινη καταστροφή της χώρας.

Reader symbol
Newsroom
διάσωση Βραχνέικα
Διάσωση στα Βραχνέικα | Facebook Forecast Weather Greece
  • Α-
  • Α+

Τις τελευταίες ώρες, η Ελλάδα βιώνει μια ακόμη πύρινη καταστροφή. 

Με περισσότερες από 62 πυρκαγιές σε μία μέρα και πάνω από 100.000 στρέμματα γης να έχουν ήδη επηρεαστεί.

Οι φλόγες κατακαίουν περιοχές όπως η Χίος, η Αχαΐα, η Ζάκυνθος, η Πρέβεζα και η Κεφαλονιά.

Διαβάστε ακόμα: Φωτιές: Νέες εκκενώσεις και αναζωπυρώσεις σε Αχαΐα, Κεφαλονιά, Πρέβεζα - «Στη Χίο μείναμε αβοήθητοι»

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με ισχυρούς ανέμους, ενώ εθελοντές και κάτοικοι προσπαθούν να σώσουν ανθρώπινες ζωές και ζώα.

 
Το συγκλονιστικό βίντεο απεγκλωβισμού έρχεται από τα Βραχνέικα, όπου χθες (12/8) έδρασε η ομάδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και διέσωσε πολίτες που βρίσκοταν στο πύρινο μέτωπο

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ