Τις τελευταίες ώρες, η Ελλάδα βιώνει μια ακόμη πύρινη καταστροφή.

Με περισσότερες από 62 πυρκαγιές σε μία μέρα και πάνω από 100.000 στρέμματα γης να έχουν ήδη επηρεαστεί.

Οι φλόγες κατακαίουν περιοχές όπως η Χίος, η Αχαΐα, η Ζάκυνθος, η Πρέβεζα και η Κεφαλονιά.

Διαβάστε ακόμα: Φωτιές: Νέες εκκενώσεις και αναζωπυρώσεις σε Αχαΐα, Κεφαλονιά, Πρέβεζα - «Στη Χίο μείναμε αβοήθητοι»

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με ισχυρούς ανέμους, ενώ εθελοντές και κάτοικοι προσπαθούν να σώσουν ανθρώπινες ζωές και ζώα.

Ερυθρού Σταυρού και διέσωσε πολίτες που βρίσκοταν στο πύρινο μέτωπο Το συγκλονιστικό βίντεο απεγκλωβισμού έρχεται από τα Βραχνέικα, όπου χθες (12/8) έδρασε η ομάδα του Ελληνικούκαι διέσωσε πολίτες που βρίσκοταν στο πύρινο μέτωπο