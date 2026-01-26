Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που έχει αναλάβει την προανάκριση για τα αίτια της φονικής έκρηξης και ακόλουθης πυρκαγιάς, στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Ήδη από το πρωί βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, το οποίο λαμβάνει καταθέσεις από τους εργαζόμενους που σώθηκαν από την πυρκαγιά, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για το τί συνέβη και να δώσει απαντήσεις στις αιτίες που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη.

Το σενάριο που εξετάζουν, ως πιο πιθανό, οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος είναι να υπήρξε διαφυγή αερίου στο εσωτερικό του εργοστασίου, πιθανόν στο χώρο παραγωγής, όπου βρίσκονται και οι φούρνοι και από κάποιο σπινθήρα να υπήρξε ακαριαία ανάφλεξη, η οποία προκάλεσε την έκρηξη και την πυρκαγιά.

Τρίκαλα: Τα εύφλεκτα αέρια και το «εκρηκτικό» αλεύρι

Σημειώνεται ότι, όπως έγινε γνωστό, η επιχείρηση διέθετε δύο μεγάλες δεξαμενές των 9 κυβικών στον προαύλιο χώρο του εργοστασίου, με μείγμα προπανίου και βουτανίου, το οποίο μεταφερόταν στις εγκαταστάσεις μέσω ειδικών σωληνώσεων, προκειμένου να λειτουργεί ο χώρος της παραγωγής.

Εκείνο που προβληματίζει τους αξιωματικούς του ΠΣ είναι ότι κανείς από τους μάρτυρες δεν αναφέρει ότι αντελήφθη κάποια μυρωδιά πριν από την έκρηξη. Για το λόγο αυτό αφήνουν ανοιχτή μια μικρή πιθανότατα να συνέβαλε στο κακό και κάποια άλλη χημική αιτία.

Μία ένδειξη για το τι θα μπορούσε να έχει συμβεί έδωσε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο MEGA, αναφέροντας πως αν και οι έρευνες δεν έχουν καταλήξει σε ασφαλές συμπέρασμα, υπάρχουν δύο επικρατή σενάρια.

Το πρώτο είναι και το πιο απλό, δηλαδή να υπήρξε κάποια διαρροή στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμων για τη λειτουργία του εργοστασίου. Οι δεξαμενές με μείγμα προπανίου και βουτανίου της εγκατάστασης βρίσκονται εκτός της εγκατάστασης, και μετα΄φερουν καύσιμο με αγωγούς στο εσωτερικό.

Τα δύο προβλήματα με αυτό το σενάριο είναι ωπς αν και το προπάνιο είναι ιδιαίτερα εύφλεκτο και εκρηκτικό, οι δεξαμενές των αερίων βρέθηκαν άθικτες μετά την έκρηξη.

Ακόμα, καθώς τοι προπάνιο είναι ένα αέριο άοσμο, άχρωμο και άγευστο, πολλές φορές είναι αναμεμειγμένο με άλλες έντονες πτητικές ουσίες, για να γίνεται αντιληπτό σε περίπτωση διαρροής. Μέχρι τώρα, ένας εργαζόμενος έχει αναφέρει πως μπορεί να αντελήφθη μία ασυνήθιστη μυρωδιά εντός του εργοστασίου, αλλά αυτό επιδέχεται έρευνας.

Το δεύτερο σενάριο, μπορεί να ακούγεται σαν «επιστημονική φαντασία», αλλά είναι, όπως εξηγεί, μία πέρα για πέρα πιθανή αιτία, και έχει να κάνει με το βασικό συστατικό στα προϊόντα της βιομηχανίας, το αλεύρι.

Το αλεύρι, υπό συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας, σύστασης και πίεσης, καθώς βρίσκεται διαχεόμενο παντού στην ατμόσφαιρα τέτοιων εγκαταστάσεων, μπορεί να αναφλεγεί και μάλιστα να προκαλέσει ωστικό κύμα.

Ένα τέτοιο περιβόητο συμβάν είχε καταγραφεί σε αλευροβιομηχανία στην Βρετανία το 1981, όπου είχε προκαλέσει δεκάδες νεκρούς. Ακόμα ένα τέτοιο περιστατικό είχε καταγραφεί το 2008 σε εργοστάσιο ζάχαρης στις ΗΠΑ, με 14 νεκρούς. Και στις δύο περιπτώσεις, ήταν μόνο το αλρύρι πουμ προκάλεσε τις εκρήξεις, χωρίς τη συνδτομή κάποιου άλλου εύφλεκτου αερίου.