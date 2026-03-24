Πού ματαιώνεται η παρέλαση για την 25η Μαρτίου λόγω κακοκαιρίας - Θα ρίχνει καταιγίδες

Ματαιώνεται η παρέλαση στο Ρέθυμνο λόγω κακοκαιρίας. Κανονικά η δοξολογία και η κατάθεση στεφάνων για την προστασία των μαθητών.

Καιρός 25η Μαρτίου
Καιρός 25η Μαρτίου
Στην ανακοίνωση περί ματαίωσης της παρέλασης για την 25η Μαρτίου στην Π.Ε. Ρεθύμνης, λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων, προχώρησε η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε σχετική ανακοίνωση, αναφέρεται: «Από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, που προβλέπονται από την ΕΜΥ για αύριο στην Π.Ε. Ρεθύμνης και για προστασία των μαθητών, καθώς και όλων των συμμετεχόντων, η καθιερωμένη παρέλαση της 25ης Μαρτίου ματαιώνεται. Η Δοξολογία καθώς και οι καταθέσεις στεφάνων, ωστόσο, θα πραγματοποιηθούν κανονικά».

