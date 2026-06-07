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Πού να κολυμπήσετε στην Ύδρα - Τα καλύτερα σημεία για βουτιές

Η Ύδρα μπορεί να μη φημίζεται για τις παραλίες της, ωστόσο, θα σας εκπλήξει με τις επιλογές που προσφέρει για ατελείωτες βουτιές.

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Ύδρα
Ύδρα | Shutterstock
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Αρχοντική και γραφική, η Ύδρα αποτελεί ένα από τα πιο ξεχωριστά νησιά της Ελλάδας. Το νησί που δεν επιτρέπονται τα αυτοκίνητα και οι μηχανές, αποτελεί έναν προορισμό ιδανικό για ξεκούραση και ατελείωτες βόλτες με τα πόδια.

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