Πού να κολυμπήσετε στην Ύδρα - Τα καλύτερα σημεία για βουτιές

Αρχοντική και γραφική, η Ύδρα αποτελεί ένα από τα πιο ξεχωριστά νησιά της Ελλάδας. Το νησί που δεν επιτρέπονται τα αυτοκίνητα και οι μηχανές, αποτελεί έναν προορισμό ιδανικό για ξεκούραση και ατελείωτες βόλτες με τα πόδια.
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