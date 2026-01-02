Πού να πάμε το 2026 - Το Bloomberg «ψηφίζει» Ελλάδα

Τον 10ο ετήσιο ταξιδιωτικό οδηγό του για το 2026 κατάρτησε το Bloomberg, με τις κορυφαίες επιλογές να συμπεριλαμβάνουν και την Ελλάδα, μέσα σε ένα μείγμα προορισμών από αναζωογονημένα, κλασικά μέρη μέχρι και κρυφά «διαμάντια», γεμάτα με πολυτέλειες, εμπειρίες και χαλάρωση. «Προτείνουμε τα ελληνικά βουνά (εμπιστευτείτε μας) αντί για τα ελληνικά νησιά» όπως υπογραμμίζεται στο δημοσίευμα.

Σημαντικό μέρος της φετινής λίστας δίνει μεγάλη έμφαση στο value, ανταλλάσσοντας υπερτουριστικά και υπερτιμημένα μέρη με «θησαυρούς» όπου τα πολυτελή ξενοδοχεία κοστίζουν λιγότερο από 450 ευρώ τη βραδιά. Η συγκέντρωση αυτής της λίστας διαρκεί όλο το χρόνο. Για να τη δημιουργήσουν, οι συντάκτες συλλέγουν και παρακολουθούν νέα από εκατοντάδες πηγές, τα διασταυρώνουν με ταξιδιωτικούς πράκτορες σε όλο τον κόσμο και στέλνουν δημοσιογράφους στην πρώτη γραμμή των next big trends.

