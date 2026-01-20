Πού θα χτυπήσει η έντονη κακοκαιρία: Οδηγίες για σχολεία και δημόσιο - Δείτε LIVE τα φαινόμενα

Η χώρα εισέρχεται σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κύκλους βαρυχειμωνιάς και κακοκαιρίας των τελευταίων μηνών, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προειδοποιεί για επικίνδυνη επιδείνωση σε πέντε περιφέρειες, ανάμεσά τους και η Αττική.

Τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν ραγδαία, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πυκνές χιονοπτώσεις.

Σήμα κινδύνου από την Πολιτική Προστασία

Η Πολιτική Προστασία απευθύνει επείγουσες οδηγίες στους πολίτες, ζητώντας:

Ασφάλιση αντικειμένων που μπορεί να παρασυρθούν από τους ανέμους

Έλεγχο λουκιών και υδρορροών

Αποφυγή διέλευσης από ρέματα και χειμάρρους

Αποχή από υπαίθριες εργασίες και δραστηριότητες σε παράκτιες περιοχές

Άμεση προστασία σε περίπτωση χαλαζόπτωσης

Αποφυγή στάσης κάτω από δέντρα, πινακίδες και μπαλκόνια

Πιστή τήρηση οδηγιών από τις αρμόδιες αρχές

Η προειδοποίηση είναι σαφής: τα φαινόμενα θα είναι έντονα και ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους.

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία – Πού αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο πιθανών πλημμυρικών φαινομένων, καθώς από το βράδυ αναμένονται καταρρακτώδεις βροχές.

Παράλληλα, πυκνές χιονοπτώσεις θα πλήξουν:

Φλώρινα

Γρεβενά

Κοζάνη

Νάουσα

Κιλκίς

Δυτική & Βόρεια Θεσσαλία

Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Καρπενήσι, Αράχωβα, Μέτσοβο

Το βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που ανεβαίνει από τον Κόλπο της Σύρτης φέρνει ακραία κατηγορία βροχόπτωσης (RPI 5), με τεράστιες ποσότητες νερού σε:

Ανατολική & Νότια Πελοπόννησο

Κεντρική & Ανατολική Στερεά

Εύβοια

Ανατολική & Νότια Θεσσαλία

Κλειστά σχολεία και αυξημένη ετοιμότητα στην Αθήνα

Ο Δήμος Αθηναίων περνά σε ύψιστο επίπεδο ετοιμότητας ενόψει της επερχόμενης κακοκαιρίας, λαμβάνοντας μια σειρά από μέτρα που στοχεύουν στην προστασία των πολιτών και στη μείωση των κινδύνων.

Στο πλαίσιο αυτό, όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί της πόλης θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους, ώστε να αποφευχθούν μετακινήσεις σε συνθήκες που ενδέχεται να αποδειχθούν επικίνδυνες.

Παράλληλα, ο δήμος ενεργοποιεί θερμαινόμενες δομές για όσους χρειάζονται άμεση προστασία από το ψύχος και τα έντονα φαινόμενα. Οι ομάδες Street Work θα βρίσκονται στους δρόμους όλο το 24ωρο, προσφέροντας βοήθεια σε άστεγους συμπολίτες, παρέχοντας ζεστά ροφήματα, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.

Για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων, τίθενται σε ετοιμότητα εργολήπτες και ειδικά μηχανήματα, ώστε να μπορούν να επέμβουν άμεσα όπου χρειαστεί.

Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν για επείγοντα περιστατικά στα τηλέφωνα 1595 και 210-5277066, ενώ ο δήμος απευθύνει έκκληση να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις και η στάθμευση σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών.

Έντονες χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα

Η κακοκαιρία θα συνοδευτεί από σημαντικές χιονοπτώσεις, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας.

Στην Πελοπόννησο -ιδίως σε Αρκαδία, Αχαΐα και Κορινθία-το χιόνι θα είναι πυκνό, ενώ αντίστοιχη εικόνα προβλέπεται για την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά, καθώς και τη Θεσσαλία, όπου το φαινόμενο θα φτάσει ακόμη και σε πεδινές περιοχές.

Σημαντικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν επίσης στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, ενώ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το χιόνι θα εντοπιστεί κυρίως στα ορεινά. Οι περιοχές που αναμένεται να δεχτούν τη μεγαλύτερη ένταση είναι η Δυτική Μακεδονία, τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα και η Ευρυτανία.

Red Code: Σε κατάσταση κινητοποίησης πέντε περιφέρειες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού (Red Code) πέντε περιφέρειες της χώρας: την Αττική, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την Τετάρτη έως και την Πέμπτη, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα και επικίνδυνα.

Οι τοπικές αρχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα επιχειρησιακά τους όργανα και να προετοιμαστούν για κάθε ενδεχόμενο, από πλημμυρικά φαινόμενα έως αποκλεισμούς δρόμων λόγω χιονιού.

Μια δύσκολη 48ωρη δοκιμασία

Η χώρα εισέρχεται σε ένα επικίνδυνο διήμερο, με έντονα φαινόμενα που απαιτούν προσοχή, ψυχραιμία και πιστή τήρηση των οδηγιών.

Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της ανησυχίας για πλημμύρες, ενώ πολλές περιοχές θα αντιμετωπίσουν χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.