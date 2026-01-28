Συγκλονιστικές στιγμές εξελίχθηκαν, στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα, από την πρώτη στιγμή που διακομίστηκαν εκεί οι τραυματίες μετά από το πολύνεκρο τροχαίο με τους Έλληνες φιλάθλους. Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν και οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ.

Τρεις φίλαθλοι τραυματίστηκαν σοβαρά και νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι δύο φέρουν κατάγματα στην σπονδυλική στήλη, ενώ ο τρίτος φαίνεται να είναι σε καλύτερη κατάσταση συγκριτικά με τους άλλους δύο. Και οι τρεις, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες δεν διατρέχουν κίνδυνο ενώ εξετάζεται αν θα διακομιστούν σε νοσοκομεία στην Ελλάδα.

Διαβάστε ακόμη: Τραγωδία δίχως τέλος: Πέθανε οπαδός του ΠΑΟΚ όταν έμαθε για το χαμό του φίλου του

Αποκαλυπτικό είναι το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το STAR από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα, όπου φαίνεται φίλαθλος του ΠΑΟΚ, που ενεπλάκη στο τροχαίο, να είναι έχει τις αισθήσεις του και να επικοινωνεί κατά τη διακομιδή του.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις ρουμανικές Αρχές. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, εξετάζεται το ενδεχόμενο το βαν να είχε χτυπήσει με άλλο όχημα κατά την αρχική προσπέραση, πριν καταλήξει στο αντίθετο ρεύμα.

Στη Ρουμανία εκπρόσωποι του ΠΑΟΚ

Στη Ρουμανία μετέβησαν εκπρόσωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, σημειώνοντας πως «όλη η Ελλάδα θρηνεί σήμερα».

«Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Νομίζω είναι συγκλονισμένοι, όχι μόνο εμείς που είχαμε και μία πολύ μεγαλύτερη σύνδεση με τα παιδιά. Νομίζω όλη η Ελλάδα θρηνεί σήμερα. Έχουν γίνει οι απαραίτητες επικοινωνίες με τα οικογένειες», είπε ο Μάριος Τσάκας, μέλος ΔΣ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ενώ για τα μηνύματα συμπαράστασης από τις άλλες ομάδες είπε πως «είναι συγκινητικό μεν, αυτονόητο για μένα δε, γιατί σε μια τέτοια τραγωδία προφανώς δεν έχει χρώματα και μακάρι να μη συμβεί σε οπαδούς καμιάς ομάδας ποτέ ξανά».

Πιθανά αίτια της τραγωδίας

Η ανάλυση του βίντεο του δυστυχήματος έδειξε ότι το minibus των φιλάθλων, ενώ είχε σχεδόν ολοκληρώσει την προσπέραση, ενεργοποίησε δεξί φλας για να επιστρέψει στη λωρίδα του. Αμέσως μετά όμως βγήκε ξανά στο αντίθετο ρεύμα, ενεργοποιώντας αριστερό φλας και πέφτοντας αφρενάριστο πάνω στη νταλίκα. Δεν φαίνεται να επιχειρήθηκε πέδηση, καθώς τα φώτα STOP δεν άναψαν ούτε στιγμή πριν τη σύγκρουση.

Πέρα από το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους ή αιφνίδιας αδιαθεσίας του οδηγού, εξετάζεται και το σενάριο εξωτερικής επίδρασης, όπως οι ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, οι οποίοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πορεία του βαν λόγω του τετραγωνισμένου όγκου και της μεγάλης επιφάνειάς του. Η πιθανότητα κλαταρίσματος ελαστικού ή ελαφράς σύγκρουσης με το βυτιοφόρο φαίνεται να απομακρύνεται, καθώς δεν διακρίνεται φθορά στο πίσω μέρος του οχήματος.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, οι πιο πιθανές αιτίες της τραγωδίας συγκλίνουν σε πλήρη απώλεια προσοχής ή αιφνίδιο παθολογικό επεισόδιο του οδηγού.