Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες από αέρος και θαλάσσης στο σημείο όπου σημειώθηκε η πολύνεκρη τραγωδία με τους μετανάστες ανοιχτά της Χίου, με αποτέλεσμα τον θάνατο 15 ανθρώπων.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency από το λιμάνι της Χίου μετά την τραγωδία και από τις έρευνες στο σημείο του δυστυχήματος:

Ελικόπτερα και πλωτά μέσα «χτενίζουν» την περιοχή τόσο για τυχόν άτομα που αγνοούνται όσο και για αντικείμενα και στοιχεία που θα «φωτίσουν» τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η μοιραία σύγκρουση.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, 24 τραυματίες νοσηλεύονται στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, ενώ τουλάχιστον δέκα από αυτούς είναι ανήλικοι. Ανάμεσα στους τραυματίες περιλαμβάνονται δύο έγκυες γυναίκες, οι οποίες, παρά τις άμεσες ιατρικές παρεμβάσεις, έχασαν τα έμβρυά τους.

Στοιχεία για τις συνθήκες του δυστυχήματος έδωσε ο εν αποστρατεία ναύαρχος του Λιμενικού και διεθνής πραγματογνώμονας Νίκος Σπανός. Όπως ανέφερε, οι διακινητές είχαν επιβιβάσει περίπου 40 άτομα σε σκάφος μήκους μόλις οκτώ μέτρων. Από αυτούς, 25 άτομα διασώθηκαν — επτά άνδρες, έξι γυναίκες και δώδεκα παιδιά — ενώ 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, συγκεκριμένα 11 άνδρες και τέσσερις γυναίκες.

Μιλώντας στο MEGA, ο κ. Σπανός τόνισε ότι η σύγκρουση σημειώθηκε ενώ και τα δύο μικρά σκάφη κινούνταν με υψηλή ταχύτητα, χαρακτηρίζοντας τους διακινητές «αδίστακτους και πληρωμένους εγκληματίες».

Η κατάσταση των τραυματιών από τη σύγκρουση στη Χίο

Σε σοβαρή κατάσταση βρίσκονται οι τραυματίες από τη σύγκρουση της λέμβου με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος εχθές το βράδυ (4/2) και ο διοικητής του νοσοκομείου Χίου δήλωσε ότι ίσως κάποιοι τραυματίες να χρειαστούν αεροδιακομιδή.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο διοκητής Χρήστος Τσιαχρής δήλωσε ότι από τους 25 τραυματίες, όσοι είναι σε καλύτερη κατάσταση, ενδέχεται να πάρουν εξιτήριο ανάμεσα τους και δέκα παιδιά που παρουσιάζουν καλή εικόνα στην παιδιατρική κλινική.

Ωστόσο, ανέφερε ότι πέντε άτομα είναι πιο βαριά τραυματισμένα και βρίσκονται στη χειρουργική κλινική, με άτομα μάλιστα να νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μια γυναίκα να χάνει τη ζωή της στη ΜΕΘ.

Υπενθυμίζεται ότι, ανάμεσα στους 25 τραυματίες, είναι και μια λιμενικός, ενώ οι υπόλοιποι 24 έχουν καταγωγή από το Αφγανιστάν.

«Αναμένουμε αν χρειαστεί να γίνει αεροδιακομιδή οποιουδήποτε χρειαστεί περαιτέρω φροντίδα σε άλλο νοσοκομείο», δήλωσε, και συμπλήρωσε: «Προς το παρόν, είναι πιθανό για δύο με τρία άτομα. Θα το κρίνουν οι γιατροί κατά τη διάρκεια της ημέρας», δήλωσε ο διοικητής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, από εχθές το βράδυ, μέχρι και τα ξημερώματα, έγιναν πέντε χειρουργία.

Χίος: Η ανακοίνωση του Λιμενικού για το δυστύχημα με τους 15 νεκρούς

Ανακοίνωση σχετικά με τη θανατηφόρα σύγκρουση του σκάφους του, με σκάφος διακινητών στη Χίο εξέδωσε το Λιμενικό Σώμα.

«Τις βραδινές ώρες χθες, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου. Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα» σημειώνεται, αρχικά, στην ανακοίνωση του Λιμενικού.

Άμεσα, και υπό τον συντονισμό «του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» άρχισε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην οποία συμμετείχαν 4 περιπολικά σκάφη του Λιμενικού και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας.

«Συνολικά 25 αλλοδαποί (7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι) περισυλλέχθηκαν από ένα Π.Λ.Σ. τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια, μία γυναίκα εξ αυτών, κατέληξε. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν, επίσης, δύο μέλη του πληρώματος του ΠΛΣ (1 άντρας και 1 γυναίκα)».