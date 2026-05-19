Πρέβεζα: «Λαμπάδιασε» εν κινήσει νταλίκα που μετέφερε αυτοκίνητα

Κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε το απόγευμα της Τρίτης (19/5) πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε νταλίκα μεταφοράς οχημάτων, στο 49ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας, στο ύψος της Αμμουδιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr, οι φλόγες επεκτάθηκαν ταχύτατα στο φορτίο του βαρέος οχήματος, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές στα μεταφερόμενα αυτοκίνητα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο προτού λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Εξαιτίας του περιστατικού και μέχρι την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, η Τροχαία προχώρησε σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των διερχόμενων οδηγών.