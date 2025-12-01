Πρέβεζα: Θρίλερ με την εξαφάνιση 62χρονου ψαρά - Επιχειρούν ακόμα οι δύτες

Συνεχίζεται ακόμα και τώρα το θρίλερ με την εξαφάνιση ενός 62χρονου ψαρά στα ανοιχτά της Πρέβεζας, με τον Λιμενικό να έχει σπεύσει σε επιχείρηση εντοπισμού που διεξάγουν διασώστες δύτες.
Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο 62χρονος είχε ανοιχτεί κατά τις 07.00 σήμερα (1/12) με το ψαροκάικό του έξω από το χωριό Αμμουδιά, μαζί με άλλο ένα άτομο, και φερόμενα κάτι απροσδιόριστο συνέβη την ώρα που πήγαν να τραβήξουν τα δίχτυα.
Ο 62χρονος εκείνη την ώρα έπεσε στη θάλασσα για άγνωστο λόγο, με γνωστούς του να αποκλείουν να οφειλόταν σε απλό λάθος, αλλά ίσως σε κάτι παθολογικό. Ο δεύτερος ψαράς ειδοποίησε αμέσως το λιμενικό.
Μέχρι αυτή την ώρα δυστυχώς δεν έχει εντοπιστεί ούτε ίχνος του, ενώ με την έλευση της νύχτας οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πάψουν μέχρι την αυριανή, μειώνοντας τις ελπίδες για τον ψαρά.
- Λιοντάρι κατασπάραξε νεαρό σε ζωολογικό: Ήθελε να «ζήσει μαζί τους» - Σκληρές εικόνες
- Σπάει τα ταμεία η Σπασμένη Φλέβα του Οικονομίδη - Ο τρελός αριθμός εισιτηρίων που έκοψε σε 3 μέρες
- «Έχω πάθει ανοσία στην αγένεια»: Τι μας είπαν οι εργαζόμενοι στην πώληση την ημέρα της Black Friday
- Επιστρέφει το Κωνσταντίνου και Ελένης; Οι AI φωτογραφίες από τα... γυρίσματα που τρέλαναν κόσμο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.