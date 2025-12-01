Πρέβεζα: Θρίλερ με την εξαφάνιση 62χρονου ψαρά - Επιχειρούν ακόμα οι δύτες

Συνεχίζεται ακόμα και τώρα το θρίλερ με την εξαφάνιση ενός 62χρονου ψαρά στα ανοιχτά της Πρέβεζας, με τον Λιμενικό να έχει σπεύσει σε επιχείρηση εντοπισμού που διεξάγουν διασώστες δύτες.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο 62χρονος είχε ανοιχτεί κατά τις 07.00 σήμερα (1/12) με το ψαροκάικό του έξω από το χωριό Αμμουδιά, μαζί με άλλο ένα άτομο, και φερόμενα κάτι απροσδιόριστο συνέβη την ώρα που πήγαν να τραβήξουν τα δίχτυα.

Ο 62χρονος εκείνη την ώρα έπεσε στη θάλασσα για άγνωστο λόγο, με γνωστούς του να αποκλείουν να οφειλόταν σε απλό λάθος, αλλά ίσως σε κάτι παθολογικό. Ο δεύτερος ψαράς ειδοποίησε αμέσως το λιμενικό.

Μέχρι αυτή την ώρα δυστυχώς δεν έχει εντοπιστεί ούτε ίχνος του, ενώ με την έλευση της νύχτας οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πάψουν μέχρι την αυριανή, μειώνοντας τις ελπίδες για τον ψαρά.