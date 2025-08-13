Πρέβεζα: Τρομακτικός πυροστρόβιλος καταγράφηκε στο πύρινο μέτωπο

Με μεγάλη ταχύτητα εξακολουθεί να επεκτείνεται το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε το πρωί της Τρίτης σε δασική περιοχή στην Πρέβεζα. Το έργο της πυρόσβεσης δυσκολεύουν οι ισχυροί άνεμοι.

Τις πρώτες πρωινές ώρες ο ανταποκριτής της ΕΡΤ Βασίλη Σιώμο κατέγραψε έναν τρομακτικό πυροστρόβιλο η δυναμική του οποίου αποτυπώθηκε και μέσω της τηλεοπτικής κάμερας.

Σκόνη και φερτά υλικά παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους δημιουργώντας μία δύσκολη κατάσταση για μερικά δευτερόλεπτα.

Πριν από λίγο, το 112 ήχησε ξανά στην Καμπή, προειδοποιώντας τους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή και να κινηθούν προς την Άρτα, για λόγους ασφαλείας.

‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Καμπή Περιφερειακής Ενότητας #Άρτας απομακρυνθείτε προς #Άρτα



ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Η ένταση της φωτιάς έχει δημιουργήσει πυκνό κόκκινο πέπλο καπνού, ενώ η παλιά εθνική οδός παραμένει κλειστή στο ύψος του φράγματος της ΔΕΗ.