Πρέβεζα: Τρομακτικός πυροστρόβιλος καταγράφηκε στο πύρινο μέτωπο

Η κάμερα της ΕΡΤ κατέγραψε στο μέτωπο της Πρέβεζας έναν πυροστρόβιλο, την ώρα που η φωτιά μαινόταν και οι άνεμοι έπνεαν με ένταση.

pyrostrovilos
Η στιγμή που ο πυροστρόβιλος «χτυπά» στη φωτιά της Πρέβεζας | X (Twitter)
Με μεγάλη ταχύτητα εξακολουθεί να επεκτείνεται το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε το πρωί της Τρίτης σε δασική περιοχή στην Πρέβεζα. Το έργο της πυρόσβεσης δυσκολεύουν οι ισχυροί άνεμοι. 

Τις πρώτες πρωινές ώρες ο ανταποκριτής της ΕΡΤ Βασίλη Σιώμο κατέγραψε έναν τρομακτικό πυροστρόβιλο η δυναμική του οποίου αποτυπώθηκε και μέσω της τηλεοπτικής κάμερας.

Σκόνη και φερτά υλικά παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους δημιουργώντας μία δύσκολη κατάσταση για μερικά δευτερόλεπτα.

Πριν από λίγο, το 112 ήχησε ξανά στην Καμπή, προειδοποιώντας τους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή και να κινηθούν προς την Άρτα, για λόγους ασφαλείας.

Η ένταση της φωτιάς έχει δημιουργήσει πυκνό κόκκινο πέπλο καπνού, ενώ η παλιά εθνική οδός παραμένει κλειστή στο ύψος του φράγματος της ΔΕΗ.

