Predator: Η καταδίκη των τεσσάρων ταξιδεύει εκτός συνόρων – Τι γράφουν τα διεθνή ΜΜΕ

Η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών στις 26 φεβρουαρίου, που έκρινε ένοχους τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων μέσω του λογισμικού predator, προκάλεσε έντονη διεθνή αντίδραση.

Τα μεγαλύτερα ΜΜΕ του κόσμου περιγράφουν την υπόθεση των υποκλοπών, ως μια από τις πιο σκοτεινές σελίδες της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής ζωής.

BBC: «To ελληνικό watergate»

Το BBC χαρακτηρίζει την υπόθεση ως watergate της Ελλάδας, σημειώνοντας ότι το predator χρησιμοποιήθηκε για την στοχοποίηση 87 προσώπων: υπουργών, υψηλόβαθμων στρατιωτικών κια δημοσιογράφων.

Το δίκτυο υπογραμμίζει πως η υπόθεση αποκάλυψε ένα δίκτυο παρακολούθησης που λειτουργούσε στο σκοτάδι, μακριά από θεσμικούς ελέγχους.

Al Jazeera: Καταδίκες για ένα σκάνδαλο που συγκλόνισε την Ευρώπη

Το Al Jazeera αναφέρει ότι ελληνικό δικαστήριο καταδίκασε τέσσερα άτομα -ανάμεσά τους δύο Ισραηλινούς- για την παράνομη χρήση του Predator με στόχο πολιτικούς, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες και στρατιωτικούς.

Το δίκτυο παρουσιάζει την υπόθεση ως ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα παρακολούθησης που έχουν πλήξει ευρωπαϊκή χώρα τα τελευταία χρόνια.

Le Monde: «Υπόθεση παράνομων τηλεφωνικών υποκλοπών στην Ελλάδα»

Η le monde αφιερώνει εκτενές ρεπορτάζ στην υπόθεση με τίτλο:«Υπόθεση παράνομων τηλεφωνικών υποκλοπών στην Ελλάδα: τέσσερις κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε οκτώ χρόνια φυλάκισης».

Το γαλλικό σάιτ επισημαίνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο ενός ευρύτερου ευρωπαικού προβληματισμού για την χρήση spyware, ενώ τονίζει πως η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικές αναταράξεις και διεθνή ανησυχία για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

France 24: Στο επίκεντρο ο Ντίλιαν και η Intellexa

Το France 24 εστιάζει στον Ταλ Ντίλιαν, πρώην Ισραηλινό στρατιωτικό και ιδρυτή της Intellexa, της εταιρείας που προμήθευε το Predator στην Ελλάδα.

Το γαλλικό δίκτυο τονίζει τον ρόλο του στην εξάπλωση λογισμικών κατασκοπείας που έχουν απασχολήσει πολλές κυβερνήσεις και θεσμούς της Ευρώπης.

Politico: Μια από τις μεγαλύτερες πολιτικές κρίσεις της Ευρώπης

To Politico περιγράφει το σκάνδαλό ως μία από τις σημαντικότερες πολιτικές κρίσεις στην Ευρώπη που σχετίζονται με εμπορικό spyware.

To ρεπορτάζ υπενθυμίζει ότι χώρες όπως Ισπανία, Ουγγαρία και Πολωνία έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες υποθέσεις υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα εντάσσεται πλέον στον ίδιο προβληματικό χάρτη.

Ανδρουλάκης για υποκλοπές: «Θα λογοδοτήσουν όλοι, όσο ψηλά και αν βρίσκονται»

Έκτακτη συνέντευξη τύπου έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά δικαστική απόφαση για υπόθεση των υποκλοπών.

«Η σημερινή απόφαση για το Predator είναι μια απόφαση σταθμός, που αποτελεί νίκη και δικαίωση ενός αγώνα που ξεκίνησα από τη στιγμή που πέρασα το κατώφλι του Αρείου Πάγου», δήλωσε αρχικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Μαζί με εμένα δικαιώνονται και τα θύματα του παρακράτους που δεν κρύφτηκαν, που δήλωσαν παρών από την πρώτη στιγμή σε μια μάχη για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα μας».

«Η απόφαση αυτή είναι πάνω απ’όλα μια τεράστια ήττα της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Είναι μια ήττα του παρακράτους που οργανώθηκε από το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου και που αξιοποίησε σκοτεινές πρακτικές που ανήκουν σε άλλες εποχές, εκθέτοντας την πατρίδα μας και το κράτος δικαίου στη χώρα μας», σημείωσε, μεταξύ άλλων.

Στη συνέχεια ανέφερε: «Θα συνεχίσω αυτόν τον αγώνα μέχρι τέλους, πραγματικά μέχρι τέλους και για αυτό να είστε σίγουροι», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης. «Μπροστά μας έχουμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Όλα αυτά δείχνουν ότι ο αγώνας συνεχίζεται και δεν τελειώνει. Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης, η δημοκρατία θα νικήσει και στο τέλος θα λογοδοτήσουν όλοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται», υπογράμμισε.