Μετά την ανακοίνωση των ποινών για τους 4 «εγκεφάλους» του σκανδάλου με τις υποκλοπές, ο συνήγορος του Νίκου Ανδρουλάκη, δήλωσε πως αυτό που έχουν πει από την αρχή είναι ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα πάει αυτή την υπόθεση μέχρι τέλους, τόσο στα ελληνικά όσο και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Συμπλήρωσε πως η σημερινή απόφαση αποτελεί μια τεράστια δικαίωση για τον κ. Ανδρουλάκη, ωστόσο σημείωσε ότι δεν είναι το τέλος, ούτε καν η αρχή του τέλους, αλλά απλά το τέλος της αρχής, προαναγγέλλοντας σπουδαιότερη συνέχεια, αναφέρει το Orange Press.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος για την υποστήριξη της κατηγορίας, Σωκράτης Χαραλάμπους, χαρακτήρισε την απόφαση δίκαιη, αναμενόμενη και γενναία για την ελληνική δικαιοσύνη, η οποία στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων.

Σπίρτζης για υποκλοπές: «Υπάρχει ελπίδα για τη δικαιοσύνη»

Η δήλωση του Χρήστου Σπίρτζη μετά την ανακοίνωση της απόφασης για την υπόθεση των υποκλοπών:



«Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στο μονομελές δικαστήριο, στον πρόεδρο και στον εισαγγελέα, γιατί σήκωσαν ένα βάρος που δεν αντιστοιχούσε για αυτή την υπόθεση σε αυτό το δικαστήριο.

Υπάρχει ελπίδα ακόμη για την ελληνική δικαιοσύνη, έσωσαν την τιμή της ελληνικής δικαιοσύνης, την τιμή που έχει πληγώσει βαθιά η ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης, δυστυχώς. Είναι ένα μεγάλο βήμα. Να τονίσω ιδιαίτερα ότι δεν τελειώνει εδώ η ιστορία των υποκλοπών.

Το δικαστήριο αποφάσισε να παραπέμψει για περαιτέρω διερεύνηση και για μια σειρά από αδικήματα τους σημερινούς ενόχους. Και θα ήθελα επίσης να τονίσω κάτι που το βάλαμε μόνο εμείς από την πρώτη στιγμή, ότι ένα από τα αδικήματα που παραπέμπονται για διερεύνηση είναι το θέμα της κατασκοπείας.

Και το λέω αυτό για να καταλάβουμε όλοι το εύρος των παρανομιών που έγιναν με την ηθική αυτουργία του Κυριάκου Μητσοτάκη και νομίζω ότι είναι ένας αγώνας που τώρα ξεκινάει, όχι μόνο για τους φυσικούς αυτουργούς, αλλά για να αποκαλυφθούν και οι ηθικοί αυτουργοί αυτής της μαύρης σελίδας της ελληνικής ιστορίας».

Τα «ρέστα» του Τσίπρα: «Ο ηθικός αυτουργός λέγεται Μητσοτάκης»

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για βαριές ποινές στους κατηγορούμενους και απέδωσε πολιτικές ευθύνες εκτιμώντας ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις ποινές που επιβλήθηκαν στους τέσσερις κατηγορούμενους, μίλησε για «126 χρόνια και 8 μήνες για καθέναν», ενώ σημείωσε ότι «δύο τη γλίτωσαν, γιατί απουσίαζαν από το κατηγορητήριο». Και συμπλήρωσε:

«Ο ηθικός και ο εκτελεστικός αυτουργός. Αυτός που σκέφτηκε και αυτός που οργάνωσε τον βιασμό του Κράτους Δικαίου στη χώρα μας. Ο ένας λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης και ο άλλος Γρηγόρης Δημητριάδης.

Μετά τη σημερινή εξέλιξη όμως, δύσκολα θα αποφύγουν να λογοδοτήσουν και οι πραγματικοί υπαίτιοι. Και στο λαό και στη δικαιοσύνη».