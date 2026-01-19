Πριγκίπισσα Ειρήνη: Παύλος, Νικόλαος και Φίλιππος στη Μητρόπολη Αθηνών

Στο παρεκκλήσιο της Μητρόπολης Αθηνών βρίσκονται ο Παύλος, ο Νικόλαος και ο Φίλιππος, καθώς στο σημείο μεταφέρθηκε η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης, η οποία απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή της στους βασιλικούς τάφους στο Τατόι, δίπλα στον αδελφό της Κωνσταντίνο και τους γονείς της, Παύλο και Φρειδερίκη.
Ποια ήταν η πριγκίπισσα Ειρήνη
Η πριγκίπισσα Ειρήνη γεννήθηκε το 1942 στο Κέιπ Τάουν. Αδέλφια της ήταν ο Κωνσταντίνος Β΄ και η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας. Ασχολήθηκε με τη μουσική, ενώ το 1967 ακολούθησε τον αδελφό της στην εξορία μετά το αποτυχημένο αντικίνημα κατά της Δικτατορίας.
Μετά την κατάργηση της μοναρχίας το 1974 έζησε για ένα διάστημα στην Ινδία και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ισπανία. Την ισπανική υπηκοότητα απέκτησε το 2018.
- Η καθαρή δεύτερη θέση για το κόμμα Καρυστιανού, η φαγωμάρα στο ΠΑΣΟΚ και η δύσκολη πρώτη Πιερρακάκη
- Δραματικός ο νέος απολογισμός στην Ισπανία: 39 οι νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα - Δεκάδες τραυματίες
- Το λες και έκπληξη: Ο Τέρενς Κουίκ επιστρέφει στον ΑΝΤ1 - Σε ποια εκπομπή
- MasterChef: Το X «δίκασε» τη Μενεξιά - «Θα σου δώσουμε την ποδιά γιατί φαίνεσαι εξαιρετική για μαναφούκια»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.