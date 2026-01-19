Πριγκίπισσα Ειρήνη: Στο παρεκκλήσιο της Μητρόπολης Αθηνών η σορός

Στο παρεκκλήσιο της Μητρόπολης Αθηνών βρίσκεται η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης, η οποία πέθανε σε ηλικία 83 ετών

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή της στους βασιλικούς τάφους στο Τατόι, δίπλα στον αδελφό της Κωνσταντίνο και τους γονείς της, Παύλο και Φρειδερίκη.

Ποια ήταν η πριγκίπισσα Ειρήνη

Η πριγκίπισσα Ειρήνη γεννήθηκε το 1942 στο Κέιπ Τάουν. Αδέλφια της ήταν ο Κωνσταντίνος Β΄ και η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας. Ασχολήθηκε με τη μουσική, ενώ το 1967 ακολούθησε τον αδελφό της στην εξορία μετά το αποτυχημένο αντικίνημα κατά της Δικτατορίας.

Μετά την κατάργηση της μοναρχίας το 1974 έζησε για ένα διάστημα στην Ινδία και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ισπανία. Την ισπανική υπηκοότητα απέκτησε το 2018.