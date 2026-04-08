Προαστιακός: Επανέρχονται τα δρομολόγια στο τμήμα Αεροδρόμιο – Άνω Λιόσια

Επανέρχονται από την Πέμπτη 9 Απριλίου 2026, κανονικά τα τοπικά δρομολόγια του Προαστιακού που εκτελούνται τις καθημερινές στο τμήμα αεροδρόμιο - Άνω Λιόσια - αεροδρόμιο.

Αφετηρία και τερματισμός θα γίνεται στον σιδηροδρομικό σταθμό Άνω Λιοσίων, σύμφωνα με τον ισχύοντα προγραμματισμό, όπως αναφέρει σε ενημέρωσή της η Hellenic Train.