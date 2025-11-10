Προβλήματα από την κακοκαιρία: Έπεσαν δέντρα σε οχήματα στη Θεσσαλονίκη - Ποτάμια οι δρόμοι στη δυτική Ελλάδα

Πτώσεις δέντρων και ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα προκάλεσε η κακοκαιρία στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Δευτέρας.
Σύμφωνα με την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», περίπου στις 5.00 τα ξημερώματα, ένα δέντρο έπεσε πάνω σε ΙΧ επί της οδού Αρμενοπούλου στο κέντρο της πόλης.
Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε επί της οδού Νέστορος Τύπα στο Ντεπώ προκαλώντας υλικές ζημιές σε ένα όχημα.
Από τις 2 το βράδυ που έχει εκδηλωθεί η κακοκαιρία στην Θεσσαλονίκη υπάρχει ιδιαίτερη επικινδυνότητα και συνίσταται προσοχή.
Προβλήματα από την κακοκαιρία και στη δυτική Ελλάδα
Προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία και στη δυτική Ελλάδα, κυρίως στην Ήπειρο και στη Θεσσαλονίκη, ενώ τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται και σήμερα, Δευτέρα.
Σε Πρέβεζα, Λευκάδα, Φιλιππιάδα, και Μοναστηράκι Βόνιτσας πλημμύρισαν δρόμοι και έπεσαν δέντρα. Συγκεκριμένα, στη Βόνιτσα και την Πρέβεζα πλημμύρισαν αρκετοί δρόμοι με την τροχαία να παρεμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις για άντληση υδάτων από υπόγειους και ημιυπόγειους χώρους.
