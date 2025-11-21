Προβλήματα από την κακοκαιρία και στη Θεσπρωτία: Τόνοι λάσπης σε καλλιέργειες - Ποτάμια πολλοί δρόμοι

Η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη βορειοδυτική Ελλάδα το τελευταίο διήμερο προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα και καταστροφές και στη Θεσπρωτία.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, περιοχές του Δήμου Φιλιατών επλήγησαν, με την πρόσβαση προς το τελωνείο Μαυροματίου να έχει διακοπεί, καθώς ο δρόμος έχει πλημμυρίσει.

Ο ποταμός Καλαμάς που πλημμύρισε κατεβάζει φερτά υλικά, δένδρα και κορμούς που κλείνουν τις κοίτες του ποταμού… ενώ έχουν «πνιγεί» στο νερό καλλιέργειες τριφυλλιού, πορτοκαλιές και λεμονιές από τις οποίες οι αγρότες δεν πρόλαβαν να μαζέψουν τον καρπό.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση σε Σαγιάδα, Ασπροκλήσι και στη Λωρίδα Σαγιάδας, όπου οι συνεχείς βροχοπτώσεις έχουν δημιουργήσει σοβαρά εμπόδια στην κυκλοφορία, ενώ ζημιές σημειώνονται και σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας.

Στο Ασπροκλήσι, το κτίριο του ΚΕΠ υπέστη πλημμύρα με σημαντικές καταστροφές στον εξοπλισμό.

Παράλληλα, πολλά χωριά του Δήμου αντιμετωπίζουν προβλήματα από πτώσεις βράχων και δέντρων, με τις Αρχές να παρακολουθούν διαρκώς την κατάσταση και να παρεμβαίνουν όπου χρειάζεται, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων και να επανέλθει σταδιακά η ομαλή λειτουργία του οδικού δικτύου.

Από το πρωί κλιμάκια του Δήμου Φιλιατών και της ΠΕ Θεσπρωτίας επιχειρούν στα σημεία, προχωρώντας σε άρση καταπτώσεων, αποκατάσταση της κυκλοφορίας και καταγραφή των ζημιών.