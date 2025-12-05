Προβλήματα και στην Κρήτη από την κακοκαιρία Byron: Πτήση προσγειώθηκε στο Ηράκλειο αντί για τα Χανιά

Έντονα φαινόμενα έφερε η κακοκαιρία Byron στην Κρήτη, σφυροκοπώντας το νησί, με έντονες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και αλλεπάλληλες αστραπές και κεραυνούς.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, χαρακτηριστικό της σφοδρότητας της κακοκαιρίας, η οποία αν και μεγάλης έντασης δεν προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στη δυτική Κρήτη, ήταν οι συνεχόμενες ριπές ανέμου και τα έντονα διαστήματα ισχυρής νεροποντής κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στις 22:20 το βράδυ της Πέμπτης, ήχησε και σε όλες τις κινητές συσκευές μήνυμα του 112 που προειδοποιούσε για καιρικά φαινόμενα αυξημένης έντασης, ενώ καλούσε το κοινό να αποφύγει άσκοπες μετακινήσεις και να είναι σε εγρήγορση ακολουθώντας ενδεχόμενες νέες οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Κακοκαιρία Byron: Αδυναμία προσγείωσης πτήσης στα Χανιά

Επίσης ενδεικτικό δείγμα της σφοδρότητας της κακοκαιρίας, αποτέλεσε η αλλαγή σχεδίου πτήσης για αεροπορικό δρομολόγιο από την Αθήνα για τα Χανιά, με την προσγείωση να γίνεται τελικά στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, αντί του Αερολιμένα «Ι.Δασκαλογιάννης» των Χανίων.

Η πτήση αναμενόταν να φτάσει περίπου στις 23:00 στα Χανιά, ωστόσο λόγω αδυναμίας προσέγγισης έφτασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στο «Ν. Καζαντάκης» του Ηρακλείου. Από εκεί, το αεροσκάφος έφτασε εντέλει στα Χανιά λίγο μετά τις 05:10 το ξημέρωμα της Παρασκευής, όπου πραγματοποίησε το πρωινό δρομολόγιο για Αθήνα, με μισή ώρα καθυστέρηση.

Οι μετεωρολόγοι αναμένουν και σήμερα να υπάρχουν συνεχείς βροχοπτώσεις σε όλο το νησί, ωστόσο κατά πώς παρουσιάζεται από τα προγνωστικά μοντέλα, η μεγάλη ένταση έχει μεταφερθεί προς τα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου.