Προβλήματα στην κυκλοφορία του τραμ λόγω κακοκαιρίας: Ποιες στάσεις δεν λειτουργούν

Η κακοκαιρία που σαρώνει και την Αττική, προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία του τραμ.
Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα Πειραιά», προσωρινά διεξάγεται στα τμήματα Ασκληπιείο Βούλας - Πλατεία Κατράκη, Παλαιό Δημαρχείο - Άγιος Αλέξανδρος και Ζέφυρος - Αγία Τριάδα, λόγω συσσώρευσης υδάτων σε σημεία του τροχιόδρομου, από προβλήματα σε φρεάτια της ΕΥΔΑΠ.
Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ εκτός λειτουργίας είναι οι στάσεις Λουτρά Αλίμου, 1η Αγίου Κοσμά, 2η Αγίου Κοσμά και Ελληνικό.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
