Προβλήματα στον Κηφισό προς Πειραιά: Νταλίκα έπεσε στις μπάρες

Κυκλοφοριακά προβλήματα από νωρίς τα ξημερώματα της Παρασκευής στον Κηφισό, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, λόγω τροχαίου ατυχήματος με νταλίκα.
Το βαρύ όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες στο ύψος της Λένορμαν. Δεν υπήρξε τραυματισμός, ωστόσο προκλήθηκαν ζημιές ενώ έκλεισε προσωρινά και η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας προς Λαμία.
Η Τροχαία προχώρησε σε ολικό αποκλεισμό των δύο λωρίδων στο ρεύμα προς Πειραιά, με την κίνηση να διεξάγεται μόνο από τη δεξιά λωρίδα.
- «Από γκάφα σε γκάφα ο φίλος μου ο Αλέξης»: Το σχόλιο Γεωργιάδη για το βιβλίο Τσίπρα
- Τα φιλτράκια των τσιγάρων είναι «μπίζνα» - Έρευνα αποδεικνύει ότι είναι απάτη της καπνοβιομηχανίας
- «Δεν μίλησα για 30 χρόνια»: Το άγνωστο τρίτο πρόσωπο πίσω από το sex tape της Πάμελα Άντερσον και του Τόμι Λι
- Ποιος ήταν ο Σταύρος Δημοσθένους που δολοφονήθηκε στην Κύπρο: Περιπλέκεται το «κουβάρι» του φόνου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.