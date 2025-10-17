Μενού

Προβλήματα στον Κηφισό προς Πειραιά: Νταλίκα έπεσε στις μπάρες

Τροχαίο ατύχημα στον Κηφισό, με νταλίκα να προσκρούσει στις μπάρες.

Περιπολικό. | Eurokinissi/ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Κυκλοφοριακά προβλήματα από νωρίς τα ξημερώματα της Παρασκευής στον Κηφισό, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, λόγω τροχαίου ατυχήματος με νταλίκα.

Το βαρύ όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες στο ύψος της Λένορμαν. Δεν υπήρξε τραυματισμός, ωστόσο προκλήθηκαν ζημιές ενώ έκλεισε προσωρινά και η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Η Τροχαία προχώρησε σε ολικό αποκλεισμό των δύο λωρίδων στο ρεύμα προς Πειραιά, με την κίνηση να διεξάγεται μόνο από τη δεξιά λωρίδα.

