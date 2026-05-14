Όλο και πληθαίνουν οι καταγγελίες Ελλήνων ψαράδων στο Αιγαίο για επεισόδια παρενόχλησης από Τούρκους, στο πλαίσιο νέου νόμου της Άγκυρας για την «γαλάζια πατρίδα».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του OPEN, η Τουρκία φέρνει νέο νόμο που ουσιαστικά χωρίζει το Αιγαίο στη μέση, γεγονός που σημαίνει ότι μετά τα 6 μίλια η Ελλάδα δεν θα μπορεί να δραστηριοποιείται στην περιοχή αν δεν λάβει την έγκρισή της.

Τα επίσημα στοιχεία για τις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο δείχνουν σχεδόν σοκαριστικά νούμερα περιστατικών παρενοχλήσεων που αγγίζουν τα 775 από τις αρχές του 2026. Μόνο τον Μάρτιο του 2026 σημειώθηκαν 440 περιστατικά, ενώ η ύφεση από τον Αύγουστο του 2020 μέχρι τον ίδιο μήνα του 2025, από 625 σε 437, μέσα σε ένα έτος χάθηκε.

«Στα τέλη Σεπτεμβρίου θα υπάρξει σύγκρουση με τον ελληνικό στόλο. Διότι ο κανόνας εμπλοκής μας πρέπει να έχει νομική κάλυψη... Αν πρέπει να βυθιστεί ένα ελληνικό περιπολικό σκάφος, θα βυθιστεί...Ελπίζω η Ελλάδα να μην προκαλέσει αυτές τις εντάσεις», μετέδωσαν τα τουρκικά μέσα.

Έλληνες ψαράδες από την περιοχή των Ιμίων μίλησαν στον OPEN, κάνοντας λόγο για συνεχείς παρενοχλήσεις από Τούρκους. «Συνέχεια αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα.. Και από τους Τούρκους ψαράδες και από την πολιτοφυλακή.. Τα έχουμε στείλει στην κυβέρνηση και απάντηση καμία. Τώρα το πράγμα κλιμακώνεται», είπε ο Κώστας Σαρούκος, πρόεδρος Σωματείου μέσης αλιείας Καλύμνου.

«Τα τούρκικα αλιευτικά βρίσκονται 100 μέτρα από τις ακτές μας..Το τελευταίο περιστατικό ήταν πριν από 10 λεπτά. Ήρθαν να μας διώξουν από ελληνικά χωρικά ύδατα..Μόλις άρχισα να βγάζω βίντεο το αλιευτικό έφυγε», συμπλήρωσε.

Ο Γιάννης Μάνιος, πρόεδρος Γρι Γρ Καβάλας και αντιπρόεδρος της ένωσης Γρι Γρι Ελλάδας, που εμφανίστηκε επίσης στον OPEN, ανέφερε: «Μας κυνηγούσαν οι Τούρκοι πέρσι πάνω στη Σαμοθράκη. Έχουν φτάσει μέχρι Άγιο Όρος. Εδώ είναι μακριά 75 μίλια, έχουν αποθρασυνθεί τόσο πολύ που δεν τους σταματάει κανένας. Την Λήμνο και την Σαμοθράκη την έχουμε ξεγράψει από χωρικά ύδατα πλέον. Τους έχω δει προσωπικά 4,5 μίλια μακριά», είπε.

«Έχουμε μπει στο στόχαστρο της Τουρκίας»

Στο μεταξύ, για τη νέα παρενόχληση από τουρκικό πολεμικό πλοίο του σκάφους Ocean Link που πόντιζε καλώδιο οπτικής ίνας ανάμεσα σε Αστυπάλαια και Κω, μίλησε ο δήμαρχος Αστυπάλαιας Νικόλαος Κομηνέας.



Καθώς εμφανίστηκε στον OPEN, ο δήμαρχος είπε: «Η Αστυπάλαια έχει μπει στο στόχο της Τουρκίας γιατί είναι το πιο νευραλγικό σημείο στο Αιγαίο, συνδέει τις Κυκλάδες με τα Δωδεκάνησα, είναι στο ενδιάμεσο κενό»



«Γίνεται μια πόντιση οπτική ίνας που συνδέει την Αστυπάλαια με την ηπειρωτική χώρα. Το καλώδιο έχει μπει από Αμοργό προς Αστυπάλαια και τώρα είμαστε προς Κω», συμπλήρωσε.

Αναφέρθηκε και στην επέμβαση της φρεγάτας Αδριάς που υποχρέωσε την τουρκική τορπιλάκατο να αποχωρήσει, λέγοντας ότι παρατήρησε ότι «κάποια φρεγάτα είναι κοντά στο νησιά είτε ανατολικά είτε δυτικά».



Σύμφωνα με τον ίδιο «η πόντιση του καλωδίου συνεχίζεται κανονικά», ενώ όταν ερωτήθηκε σχετικά με παρενοχλήσεις από τουρκικής πλευράς ψαράδων του νησιού σημείωσε πως «κανένας ψαράς δεν πρόκειται να πάρει άδεια για να ψαρέψει στα ελληνικά χωρικά ύδατα γιατί είναι Ελλάδα».