Πρόεδρος εγκαυματιών από το Μάτι: «Το βιβλίο του Τσίπρα περιέχει ασάφειες, ψεύδη και ενισχύει αστικούς μύθους»

Για ασάφειες και ψεύδη κάνει λόγο η εγκαυματίας από το Μάτι και πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23/07/2018, Κάλλι Αναγνώστου, με αφορμή το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.

«Γνωρίζουμε τα πραγματικά δεδομένα από τα παραποιημένα και τα αναληθή», τόνισε η ίδια μιλώντας στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του Open για τα όσα ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός για την τραγωδία στο Μάτι.

«Υπάρχουν πάρα πολλά που κάποιος θα μπορούσε να σχολιάσει από αυτές τις 7-8 σελίδες. Το σίγουρο είναι ότι δυστυχώς, αν δεν θέλεις να μιλήσεις με αλήθεια, με σεβασμό και με σαφήνεια για τα γεγονότα, τότε καλύτερα είναι να σιωπήσεις, να μην μιλήσεις και να το αφήσεις.

Διαφορετικά θα πρέπει να αναφέρεις κάθε τι που έχει σημασία και όχι να το χαρακτηρίσεις και να το αναδείξεις με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο που πιάνει μόνο ό,τι βολεύει», υπογράμμισε η πρόεσρος του Συλλόγου.

Η κ. Αναγνώστου αναφέρθηκε σε ασάφειες και ψεύδη που περιέχονται στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο, όπως είπε, έχει έναν συγκεκριμένο τρόπο αφήγησης που «έχει γίνει για να μπορέσει να ενισχύσει και να διατηρήσει αστικούς και περιαστικούς στην περίπτωσή μας μύθους».

«Μιλάει πχ για το γεγονός ότι από το πρωί εκείνης της μέρας έβλεπε και ένοιωθε την ανατριχίλα της θάλασσας. Δεν είναι μόνο η λογοτεχνική προσέγγιση, αλλά και ο τρόπος που μέσα από αυτή περνάμε μηνύματα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα», εξήγησε η Κάλλι Αναγνώστου και συνέχισε:

«Εμείς αυτό που είχαμε εκείνο το πρωί ήταν είχε άπνοια. Τους αέρηδες τούς είδαμε όταν δημιουργήθηκε το μικροκλίμα εξαιτίας της φωτιάς που έκαιγε 90 ολόκληρα λεπτά μόνη της και από κάποια στιγμή και μετά άλλαξε η δομή του αέρα και έφτασε να είναι αυτό που κατέκαψε όλους εμάς».

Η πρόεδρος του Συλλόγου χαρακτήρισε εκτός κλίματος το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι «επικαλέστηκε τα Θεία, ιερά και όσια και διάφορα τέρατα, για να μπορέσει να διατηρήσει διάφορα μυθεύματα που ακολούθησαν τη φωτιά και την τραγωδία μας και την ακολουθούν μέχρι σήμερα».

«Έχουμε περάσει όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε ζήσει αυτές τις καταστάσεις, έχουμε διαβάσει για αυτές, έχουμε εντρυφήσει όσο μπορεί ο καθένας μας, ειδικά όσοι είμασταν μέσα στη δίκη [...] γνωρίζουμε τα πραγματικά δεδομένα από τα παραποιημένα και τα αναληθή και από όλα αυτά τα οποία έχουν επιχειρηθεί μέχρι τώρα να περνούν τόσο σε εμάς τους ίδιους, αλλά και στον κόσμο»», είπε ακόμα.

«Κανένας δεν κατάλαβε να υπάρχει απολογητικός τόνος, ένας τόνος σεμνότητας [...] Είδαμε μία τάση και μία προσπάθεια επίρριψης ευθύνης για άλλη μία φορά κάπου αλλού, αποποίησης της δικής του και έναν τρόπος επανεμφάνισης σαν ο άνθρωπος που έτυχε μία στραβή στη βάρδια του, αλλά και πάλι δεν ήταν η βάρδιά του. Ο ίδιος ήταν ένας απλός παρατηρητής», σημείωσε σε άλλο σημείο η Κάλλι Αναγνώστου και συμπλήρωσε:

«Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για τον πρώτο πολίτη της χώρας, για τον πρωθυπουργό, τον αρχηγό του κόμματος, τον πρώτο άνθρωπο που υποτίθεται ότι έχει την απόλυτη ευθύνη για ό,τι γίνεται από κάτω και να μην γνωρίζει. Το γεγονός ότι αναφέρθηκε σε αυτές τις σελίδες πολλάκις ότι δεν είχε ενημέρωση, ότι δεν είχε πληροφόρηση, δεν είναι για εμάς προσβλητικό, είναι για τον ίδιο».

«Δεν ήθελε να ξέρει. Ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να ξέρει, θα μάθει. Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε ότι πέρασε με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος πάνω από τα Γεράνεια Όρη και απέκτησε γνώση του τι γίνεται και δεν μπόρεσε να κάνει το ίδιο με το Μάτι», είπε χαρακτηριστικά η Κάλλι Αναγνώστου.