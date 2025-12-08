Μενού

Προειδοποίηση από τον ΕΟΦ για επικίνδυνο βρεφικό γάλα: Εντοπίστηκαν κρούσματα αλλαντίασης

Προειδοποιεί ο ΕΟΦ για βρεφικό γάλα που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των μικρών παιδιών που θα το καταναλώσουν.

Reader symbol
Newsroom
Βρεφικό γάλα
Βρεφικό γάλα | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) εξέδωσε επείγουσα ανακοίνωση για το βρεφικό γάλα ByHeart Whole Nutrition Infant Formula, μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων αλλαντίασης σε βρέφη στις Ηνωμένες Πολιτείες που το κατανάλωσαν.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι, αν και το προϊόν δεν εισάγεται επίσημα στην Ελλάδα, ενδέχεται να φτάσει σε καταναλωτές μέσω ηλεκτρονικών παραγγελιών, ακόμη και από μεγάλες διεθνείς πλατφόρμες όπως το Amazon. Ο ΕΟΦ επισημαίνει ότι αυτό δημιουργεί πραγματικό κίνδυνο διάθεσης του προϊόντος στη χώρα.

Οι καταναλωτές καλούνται να μην προμηθευτούν ή χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε παρτίδα του συγκεκριμένου γάλακτος. Σε περίπτωση που το προϊόν βρεθεί στην κατοχή τους, θα πρέπει να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.

Η ανακοίνωση τονίζει επίσης ότι η αγορά φαρμακευτικών προϊόντων από μη αξιόπιστες πηγές, όπως το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ