Προειδοποίηση από τον ΕΟΦ για επικίνδυνο βρεφικό γάλα: Εντοπίστηκαν κρούσματα αλλαντίασης

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) εξέδωσε επείγουσα ανακοίνωση για το βρεφικό γάλα ByHeart Whole Nutrition Infant Formula, μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων αλλαντίασης σε βρέφη στις Ηνωμένες Πολιτείες που το κατανάλωσαν.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι, αν και το προϊόν δεν εισάγεται επίσημα στην Ελλάδα, ενδέχεται να φτάσει σε καταναλωτές μέσω ηλεκτρονικών παραγγελιών, ακόμη και από μεγάλες διεθνείς πλατφόρμες όπως το Amazon. Ο ΕΟΦ επισημαίνει ότι αυτό δημιουργεί πραγματικό κίνδυνο διάθεσης του προϊόντος στη χώρα.

Οι καταναλωτές καλούνται να μην προμηθευτούν ή χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε παρτίδα του συγκεκριμένου γάλακτος. Σε περίπτωση που το προϊόν βρεθεί στην κατοχή τους, θα πρέπει να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.

Η ανακοίνωση τονίζει επίσης ότι η αγορά φαρμακευτικών προϊόντων από μη αξιόπιστες πηγές, όπως το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών.