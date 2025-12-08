Προειδοποίηση από τον ΕΟΦ για επικίνδυνο βρεφικό γάλα: Εντοπίστηκαν κρούσματα αλλαντίασης

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) εξέδωσε επείγουσα ανακοίνωση για το βρεφικό γάλα ByHeart Whole Nutrition Infant Formula, μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων αλλαντίασης σε βρέφη στις Ηνωμένες Πολιτείες που το κατανάλωσαν.
Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι, αν και το προϊόν δεν εισάγεται επίσημα στην Ελλάδα, ενδέχεται να φτάσει σε καταναλωτές μέσω ηλεκτρονικών παραγγελιών, ακόμη και από μεγάλες διεθνείς πλατφόρμες όπως το Amazon. Ο ΕΟΦ επισημαίνει ότι αυτό δημιουργεί πραγματικό κίνδυνο διάθεσης του προϊόντος στη χώρα.
Οι καταναλωτές καλούνται να μην προμηθευτούν ή χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε παρτίδα του συγκεκριμένου γάλακτος. Σε περίπτωση που το προϊόν βρεθεί στην κατοχή τους, θα πρέπει να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.
Η ανακοίνωση τονίζει επίσης ότι η αγορά φαρμακευτικών προϊόντων από μη αξιόπιστες πηγές, όπως το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών.
- Βίντεο από τα επεισόδια στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου: Λεκτική επίθεση σε δημοσιογράφο του Reader από τα ΜΑΤ
- Ελπίζω να το διαβάσουν αυτό τα δύο παιδιά που έσωσαν τη μητέρα μου από τα δακρυγόνα
- «Ούτε που πρόλαβα να τη δω», λέει ο 23χρονος που ξυλοκοπήθηκε από τους «τιμωρούς των παιδεραστών»
- Έλενα Παπαρίζου: Εκτός The Voice τις επόμενες μέρες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο - Ποιος την αντικαθιστά
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.