Προειδοποίηση Κολυδά για τη νέα κακοκαιρία: Έρχεται νωρίτερα - Πότε ξεκινούν οι πολλές βροχές

Νωρίτερα καταφτάνει η κακοκαιρία και το νέο βροχοφόρο σύστημα, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει το σκηνικό του καιρού με πολλές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά: «Μετά από ένα διήμερο βελτίωσης , τα σημερινά δεδομένα επισπεύδουν την έλευση του συστήματος από τα δυτικά την Τρίτη προς Τετάρτη. Αύριο θα έχουμε καλύτερη εικόνα για την εξέλιξη του καιρού.

Kατά τα άλλα διατηρείται το σκηνικό του καιρού με πολλές βροχές, κυρίως από τα μέσα της εβδομάδος και μετά στις περισσότερες περιοχές της χώρας».