Προειδοποίηση Κολυδά για τη νέα κακοκαιρία: Έρχεται νωρίτερα - Πότε ξεκινούν οι πολλές βροχές

Νωρίτερα καταφτάνει η κακοκαιρία και το νέο βροχοφόρο σύστημα, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει το σκηνικό του καιρού με πολλές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά: «Μετά από ένα διήμερο βελτίωσης , τα σημερινά δεδομένα επισπεύδουν την έλευση του συστήματος από τα δυτικά την Τρίτη προς Τετάρτη. Αύριο θα έχουμε καλύτερη εικόνα για την εξέλιξη του καιρού.
Kατά τα άλλα διατηρείται το σκηνικό του καιρού με πολλές βροχές, κυρίως από τα μέσα της εβδομάδος και μετά στις περισσότερες περιοχές της χώρας».
- Το Γιβραλτάρ της Ελλάδας: Το νησί με τον πιο τρομακτικό βράχο στην Ευρώπη
- Αρτέμιδα: Βίντεο ντοκουμέντο από το αυτοκίνητο που πέφτει πάνω στους πεζούς
- Αυτή είναι η άγνωστη πρώτη γυναίκα του Τζορτζ Κλούνεϊ - Με ποιον διάσημο ζει σήμερα
- Γρηγορία Μεθενίτη: «Έκανα πολλά χρόνια να μπω σε λεωφορείο γιατί με χούφτωναν συνεχώς»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.