Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Θυελλώδεις άνεμοι και το Σάββατο - Πότε θα εξασθενίσουν

Όχι και ιδιαίτερα ενθαρρυντικές χαρακτηρίζονται οι προβλέψεις του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη για τους ανέμους που σαρώνουν σχεδόν το σύνολο της επικράτειας.

«Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση από πλευράς ανέμων, έχει αναπτυχθεί μια μεγάλη διαφορά πίεσης προς την πλευρά του Αιγαίου με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ ενισχυμένα τα μελτέμια σε εντάσεις 8-9 μποφόρ, οι ριπές ξεπερνούν τα 9 μποφόρ ειδικά στο Κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Αυτοί οι άνεμοι όπως περνούν στην ξηρά προς τα ανατολικά, κεντρικά, νότια και προς την ηπειρωτική δυτική Ελλάδα λειτουργούν σαν καταβάτες, δηλαδή αλληλεπιδρούν με τους τωρινούς όγκους της δυτικής ηπειρωτικής χώρας, της Αττικής και Βοιωτίας, της Πελοποννήσου.

Κατέρχονται από τους ορεινούς όγκους με αποτέλεσμα να αποκτούν πολύ μεγαλύτερες εντάσεις και να είναι ιδιαίτερα ξηροί και θερμοί, καταβάτες άνεμοι και άρα δυσκολεύει περισσότερο η κατάσταση. Όλο αυτό το σκηνικό των ανέμων θα κρατήσει μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι. Και αύριο θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για τις ίδιες πάλι περιοχές», σημείωσε σε εμφάνισή του στον τηλεοπτικό σταθμό του OPEN.

Επιπλέον ο Κλέαρχος Μαρουσάκης πρόσθεσε πως «από την Κυριακή το μεσημέρι θα αρχίσει δειλά δειλά να περιορίζεται αυτή η πολύ μεγάλη ένταση των μελτεμιών, θα αρχίσει δηλαδή να φθίνει και να περιορίζεται εσωτερικά στο Αιγαίο».

Ανέφερε δε πως και αύριο Σάββατο 01/09 αναμένονται άνεμοι 7-8 μποφόρ τοπικά και 9 με θυελλώδεις και τοπικά πολύ θυελλώδεις ανέμους.

«Και στην περιοχή της Κρήτης ο άνεμος λειτουργεί σαν καταβάτης και αποκτά πολύ μεγάλες εντάσεις που κατά τόπους ξεπερνούν και τα 10 μποφορ», σημείωσε χαρακτηριστικά.