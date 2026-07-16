Προειδοποίηση Παπαδόπουλου για τις ρωγμές στην Κυψέλη: «Επιβάλλεται άμεσος και επίσημος έλεγχος»

Σε μείζον ζήτημα ασφάλειας αναδεικνύονται οι φόβοι των κατοίκων για την κατάσταση των πολυκατοικιών στην περιοχή της Κυψέλης, ύστερα από αναφορές για σοβαρές κτιριακές αστοχίες. Με αφορμή το γεγονός, ο γνωστός σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, έπειτα από διαβουλεύσεις με ειδικούς μηχανικούς, προχώρησε σε μια σημαντική παρέμβαση, αναλύοντας τα δεδομένα και κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου.



Μέσα από μια ξεκάθαρη τοποθέτηση, ο Παπαδόπουλος εστιάζει σε τρία κομβικά σημεία που αφορούν την ασφάλεια των κτιρίων, αλλά και τις άμεσες ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν.

Οι κάτοικοι των πληγέντων διαμερισμάτων δεν αναφέρουν μόνο ρωγμές, αλλά και φαινόμενα όπου πόρτες και παράθυρα έχουν σφηνώσει. Όπως εξηγεί ο σεισμολόγος, εφόσον επιβεβαιώνονται τέτοιου είδους αστοχίες, αυτό υποδηλώνει ότι τα κτίρια έχουν υποστεί παραμόρφωση (αλλαγή σχήματος). Το φαινόμενο αυτό πιθανότατα οφείλεται σε αλλοιώσεις της στάθμης του εδάφους θεμελίωσης, όπως μπορεί να είναι μια ενδεχόμενη καθίζηση ή άνοδος.

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Η ύπαρξη ρωγμών και παρόμοιων φθορών στον σκελετό και την τοιχοποιία δεν είναι ένα απλό αισθητικό πρόβλημα. Ενδέχεται να έχει προκαλέσει σημαντική μείωση της αντισεισμικής θωράκισης των πολυκατοικιών, καθιστώντας τα κτίρια πιο ευάλωτα σε περίπτωση σεισμικής δόνησης σε σχέση με την αρχική τους κατάσταση.

Ο κ. Παπαδόπουλος τονίζει πως αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Για τον λόγο αυτό, επιβάλλεται η άμεση διενέργεια επίσημου στατικού ελέγχου.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο σεισμολόγος στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Το κράτος οφείλει να επιδεικνύει άμεσα αντανακλαστικά, ευαισθησία και ευελιξία όταν διακυβεύεται η ασφάλεια και η ανθρώπινη ζωή. Ενώ, οι κάτοικοι οφείλουν να παραμένουν σωστά ενημερωμένοι και να διεκδικούν αποφασιστικά τα αυτονόητα μέτρα για την ασφάλειά τους.

Γραπτές βεβαιώσεις στατικότητας για όλους

Απαντώντας στην εύλογη αγωνία των κατοίκων για το αν είναι ασφαλές να κοιμούνται στα σπίτια τους, ο Δήμαρχος Αθηναίων σημείωσε ότι έχουν ήδη εκδοθεί κάποιες γραπτές βεβαιώσεις, ωστόσο ο Δήμος απαιτεί καθολική και ανεξάρτητη κάλυψη.

«Υπάρχουν αυτή τη στιγμή έγγραφες βεβαιώσεις για όποιους το ζήτησαν, για συγκεκριμένες περιπτώσεις που έγιναν έλεγχοι, ότι στατικά τα κτήρια αυτά είναι εντάξει. Εμείς θέλουμε για όλα τα κτήρια εγγράφως ότι η στατική επάρκεια είναι αυτή που πρέπει.

Και κάτι άλλο ζητάμε: Να υπάρξει και ένας ανεξάρτητος δημόσιος φορέας, επιστημονικός φορέας, ο οποίος και αυτός επιπρόσθετα να πιστοποιήσει ότι τα κτήρια αυτά στατικά είναι εντάξει, να μπορούν οι άνθρωποι να κοιμούνται εκεί», τόνισε.

Μετά την ολοκλήρωση του πορίσματος των εμπειρογνωμόνων σε 15 ημέρες, θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση του Δημάρχου με τη διοίκηση της εταιρείας και τους εκπροσώπους των κατοίκων για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Παράλληλα, αποφασίστηκε ο ορισμός ενός συγκεκριμένου προσώπου επικοινωνίας (contact person) από την πλευρά της «Ελληνικό Μετρό», ο οποίος θα συνομιλεί απευθείας με τους ενδιαφερόμενους πολίτες για την άμεση επίλυση των προβλημάτων τους.

