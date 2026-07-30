Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 35χρονος για την επίθεση με χειροβομβίδα κατά του Ισίδωρου Ντογιάκου

Απολογήθηκε ο 35χρονος που ήταν έγκλειστος στις φυλακές και εμπλέκεται στην υπόθεση της σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβομβίδα σε βάρος του πρώην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου.

Ο δεύτερος εμπλεκόμενος στην δικογραφία, με καταγωγή από την Αίγυπτο, που εκτίει ποινή ισοβίων για άλλες υποθέσεις, έδωσε απολογία για ηθική αυτουργία σε διακεκριμένη κατοχή και μεταφορά χειροβομβίδας. Μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για την υπόθεση.

Ο έγκλειστος, φέρεται να ομολόγησε κατά την απολογία του, ότι έδωσε εντολή για τοποθέτηση της χειροβομβίδας, ισχυριζόμενος ότι η όλη υπόθεση αφορά άλλο πρόσωπο που ενδιαφερόταν για την επίθεση και ότι ουσιαστικά ο ίδιος λειτούργησε ως μεσάζοντας.

Ο 35χρονος φαίνεται να τόνισε ότι η παρέμβασή του αφορούσε τοποθέτηση και όχι έκρηξη χειροβομβίδας σε οικία, αναφέροντας ότι δεν γνώριζε τον ιδιοκτήτη του εν λόγω ακινήτου.

Χθες απολογία έδωσε ο 30χρονος που συνελήφθη με την αμυντικού τύπου χειροβομβίδα ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος.