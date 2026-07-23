Προφυλακιστέος ο 60χρονος για την επίθεση σε τουρίστες στην Ακρόπολη: Διατάχθηκε ψυχιατρική εξέταση

Στον δρόμο για τη φυλακή οδηγείται, μετά την απολογία του, ο 60χρονος που συνελήφθη για τη βίαιη επίθεση με μαχαίρι σε βάρος Αμερικανών τουριστών στην περιοχή της Ακρόπολης, καθώς, σύμφωνα με το dikastiko.gr, η Ανακρίτρια και Εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Ο κατηγορούμενος βρίσκεται αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες που αφορούν απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, καθώς και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Παράλληλα, η ανακριτική αρχή έκανε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισής του, διατάσσοντας τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης προκειμένου να εκτιμηθεί η καταλογιστικότητά του.

Το συμβάν έλαβε χώρα το πρωί της περασμένης Τρίτης, με τον άνδρα να επιτίθεται στους Ελληνοαμερικανούς τουρίστες στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου, απέναντι από το Μουσείο.

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, με τους αυτόπτες μάρτυρες να περιγράφουν σκηνές πανικού. Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός», όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Μετά την επίθεση ο άνδρας το είχε σκάσει από το σημείο, αλλά εντοπίστηκε από αστυνομικούς και συνελήφθη. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο συλληφθείς δηλώνει άστεγος και φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Είχε απασχολήσει τις αστυνομικές Αρχές και στο παρελθόν σε υποθέσεις που αφορούσαν την ακούσια νοσηλεία του και τη μεταφορά του σε ψυχιατρικές δομές. Επιπλέον, είχε απασχολήσει τις Αρχές και για άλλα περιστατικά, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί και για κατοχή μαχαιριού.