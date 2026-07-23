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Επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη: Απολογείται ο 60χρονος δράστης - Το ποινικό του παρελθόν

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης στην περιοχή της Ακρόπολης ήταν τρομακτικές. Το χρονικό της επίθεσης με τους δύο τραυματίες.

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Επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη
Επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη | Eurokinissi
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Σήμερα, Πέμπτη (23/07), απολογείται ο 60χρονος που επιτέθηκε σε ζευγάρι τουριστών στην Ακρόπολη, με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον έναν εξ αυτών στο πόδι.

Η επίθεση στην Ακρόπολη

Το συμβάν έλαβε χώρα το πρωί της περασμένης Τρίτης, με τον άνδρα να επιτίθεται στους Ελληνοαμερικανούς τουρίστες στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου, απέναντι από το Μουσείο. 

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, με τους αυτόπτες μάρτυρες να περιγράφουν σκηνές πανικού. 

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός», όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Μετά την επίθεση ο άνδρας το είχε σκάσει από το σημείο, αλλά εντοπίστηκε από αστυνομικούς και συνελήφθη. 

Ποιος είναι ο δράστης της επίθεσης στην Ακρόπολη

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο συλληφθείς δηλώνει άστεγος και φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Είχε απασχολήσει τις αστυνομικές Αρχές και στο παρελθόν σε υποθέσεις που αφορούσαν την ακούσια νοσηλεία του και τη μεταφορά του σε ψυχιατρικές δομές.

Επιπλέον, είχε απασχολήσει τις Αρχές και για άλλα περιστατικά, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί και για κατοχή μαχαιριού.

Τι είπαν αυτόπτες μάρτυρες

Αυτόπτης μάρτυρας μίλησε για όλα συνέβησαν στο σημείο. 

«Είμαστε στη γραμμή και περιμέναμε να μπούμε μέσα. Δεν άνοιξαν οι πόρτες να μπούμε μέσα και εκεί ακούσαμε φωνές και οι άνθρωποι σκορπιστήκανε παντού και γυρίσαμε γύρω για να δούμε τι γινόταν. Και είδαμε τον άνθρωπο με μαχαίρι και πήγε να σφάξει μια γυναίκα» είπε μία τουρίστρια. 

Όπως εξήγησε, «μετά είδαμε τη γυναίκα που ήταν κάτω στη γη και είχε αίμα πίσω στην πλάτη της. Εμείς φοβηθήκαμε, πήγαμε λίγο πιο πέρα, αλλά μετά σιγά σιγά είδαμε την αστυνομία και ξαναήρθανε κοντά και εμείς συνεχίσαμε στο δρόμο μας».

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