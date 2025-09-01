Προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή κρίθηκε ο 62χρονος που είχε συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη φωτιά στην Κάντζα, όπως αναφέρουν πληροφορίες.
Ο 62χρονος κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση σε δασική έκταση πλησίον του Ελληνοαμερικανικού Κολλεγίου Αθηνών (Λάτσειο), στον παράδρομο της Αττικής Οδού, στις 26 Αυγούστου και θα οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.
