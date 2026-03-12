Προφυλακιστέος ο οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε 25χρονο στη Θεσσαλονίκη

Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή οδηγήθηκε ο 27χρονος οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε έναν 25χρονο, το βράδυ της Τρίτης, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Στο ίδιο δυστύχημα, τραυμάτισε σοβαρά και τον 24χρονο φίλο του θύματος.

Σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση. Ο οδηγός μεταφέρθηκε στον ανακριτή λίγο μετά τη μια και μέσα σε μιάμιση ώρα ολοκληρώθηκε η απολογία και κρίθηκε προφυλακιστέος.

Το δυστύχημα συνέβη στις 9, το βράδυ της Τρίτης, στον οδό Αγνώστου Στρατιώτη. Υπό συνθήκες που ερευνώνται ακόμη, ο 27χρονος οδηγός Ι.Χ. βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ενώ το όχημα «ανέβηκε» σε πεζοδρόμιο, όπου παρέσυρε δύο πεζούς- τον 25χρονο που τραυματίστηκε θανάσιμα κι έναν 24χρονο, που υπέστη ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.